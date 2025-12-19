ماريسكا يؤكد أن الحديث عن ارتباطه بسيتي "تكهنات 100 في المئة"

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي الإنكليزي الجمعة إن التقارير التي تربطه بالاشراف على الخصم المحلي مانشستر سيتي، هي تكهنات "100 في المئة"، مؤكدا أنه سيبقى مع النادي اللندني الموسم المقبل.

وصرّح الإيطالي في نهاية الأسبوع الماضي أنه عاش "أسوأ 48 ساعة" منذ انضمامه إلى النادي في تموز/يوليو من العام الماضي.

وأدلى ماريسكا بهذه التصريحات المفاجئة عقب فوز تشلسي على إيفرتون 2 0 في ملعب "ستامفورد بريدج" في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الممتاز، موجها انتقادات لأطراف لم يسمّها بسبب عدم دعمها له وللاعبين، مع تأكيده أن حديثه لا يشمل الجماهير.

وأثارت هذه التصريحات تكهنات واسعة بأنه يلمّح إلى ملاك النادي والمديرين الرياضيين.

وذكرت صحيفة "ذي أتلتيك" أن المدرب السابق لليستر سيتي يأتي ضمن قائمة المرشحين لدى مانشستر سيتي لخلافة الإسباني بيب غوارديولا في حال قرر الأخير الرحيل نهاية الموسم.

لكن ماريسكا تجاهل هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة تشلسي مع مضيفه نيوكاسل في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وقال المدرب الشاب البالغ 45 عاما "لا يؤثر ذلك عليّ إطلاقا لأني أعلم أنها تكهنات 100 في المئة".

وأضاف "وفي هذه اللحظة، لا وقت لمثل هذه الأمور. بداية، لأن لديّ عقد هنا حتى عام 2029. وتركيزي، كما قلت مرارا، منصب فقط على هذا النادي وأنا فخور جدا بوجودي هنا".

وعندما طُلب منه أن يطمئن الجماهير بشأن بقائه في "ستامفورد بريدج" الموسم المقبل، كان حاسما "بالتأكيد نعم. مرة أخرى، لديّ عقد حتى 2029 وهذه تكهنات 100 في المئة".

وتابع "لذلك ليس لديّ ما أضيفه، لأني لا أولي اهتماما، وإذا واصلنا الحديث عن ذلك فهذا يعني أنني أوليه اهتماما".

انضم ماريسكا إلى تشلسي في تموز/يوليو 2024، وحقق في موسمه الأول لقب مسابقة كونفرنس ليغ وكأس العالم للأندية.

ويحتل تشلسي المركز الرابع في "بريميرليغ" برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن ارسنال المتصدر، ولديه فرصة للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.