مدير عام الصناعة ولاية الخرطوم يزور جمعية معاشيي القوات المسلحة

قام مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم المهندس أمين حسن عبد البنات صباح الخميس بزيارة لجمعية معاشيي القوات المسلحة التعاونية يرافقه مسجل الجمعيات التعاونية ومدير الموارد المالية والبشرية بالوزارة وتلقى تنويراً عاماً عن الجمعية والخدمات التي تقدمها لمعاشيي القوات المسلحة وخططها المستقبلية والمشاكل التي تواجهها. من جانبه أشاد مدير عام الصناعة والتجارة بالدور الريادي الذي تلعبة الجمعية تجاه المعاشيين وأسرهم داعياً أن تكون نموذجاً للجمعيات التعاونية مستقبلاً مؤكدا تقديم كافة الدعم لها وإزالة المعوقات التي تواجهها. أبدى نائب رئيس الجمعية اللواء معاش صالح الطاهر حسن سعادته بالزيارة باعتبارها أول زيارة من مسؤول كبير منذ انشاء الجمعية موضحاً بأن الجمعية تقدم خدماتها لشريحة كبيرة ومهمة هي شريحة المعاشيين خصوصاً بعد انخراط عدد كبير منهم كمتطوعين في معركة الكرامة دفاعا عن البلاد ومقدراتها. وفي نفس السياق قال الأمين العام للجمعية الرائد معاش علي يوسف جلال الدين أن الجمعية متعددة الأغراض وتقدم السلع الاستهلاكية لمنسوبيها بجانب خدمات القرض الحسن والبيع بالتقسيط وسلة رمضان وخراف الأضاحي وعدد من الخدمات الأخرى مشيراً إلى أنهم دخلو مرحلة الإنتاج الزراعي من قبل العضوية وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس داعياً الجهات ذات الصلة للتعاون مع الجمعية مستقبلاً. سونا

