وزير الخارجية المصري: خطوطنا الحمراء واضحة في السودان ونعترف فقط بالحكومة الشرعية ومؤسساتها الوطنية

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن استمرار الأزمة في السودان ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن ما يجري في السودان يمس مصر “ضرراً بالغاً”.
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم في القاهرة، إن مصر لديها خطوط حمراء واضحة في الملف السوداني، موضحًا:
“نرفض تماماً أي محاولة لتقسيم السودان، ولن نقبل بانهيار الدولة السودانية، ولا بأي كيانات موازية داخلها.”
وشدد وزير الخارجية على أن القاهرة تعترف فقط بالحكومة الشرعية السودانية ومؤسساتها الوطنية، وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية، مبينًا أنه “لا يمكن مساواة القوات المسلحة السودانية بأي كيانات مسلحة أخرى”.
وأضاف عبد العاطي أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، مؤكداً أن القاهرة لن تقبل بأي تحركات تمس الأمن القومي السوداني.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
