تكنولوجيا: #CES2026 GameSir تكشف عن ذراع التحكم G7 Pro 8K Aimlabs Edition بمعدل استجابة 8000Hz وعصي تحكم TMR من الجيل الثاني

كشفت شركة GameSir خلال فعاليات معرض CES 2026 عن إصدار جديد ومحدث كلياً من ذراع التحكم الخاصة بها، والذي يحمل اسم GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition. يأتي هذا الإصدار ثمرة تعاون مع شركة State Space Labs, Inc. المطورة للعبة التصويب الشهيرة Aimlabs، وهو لا يكتفي بالتغييرات الشكلية فحسب، بل يقدم ترقيات تقنية كبيرة مقارنة بالإصدار القياسي.

يتميز هذا الإصدار المعروف أيضاً باسم G7 Pro 8K PC باحتوائه على الجيل الثاني من عصي التحكم Mag-Res TMR sticks، بالإضافة إلى مشغلات Hall Effect analog triggers المدعومة بفواصل من نوع clicky micro switch، وأزرار ABXY تعمل بتقنية optical micro switch. وتكمن النقلة النوعية في معدل الاستجابة (Polling Rate) الذي يصل إلى 8000Hz سواء عند الاتصال السلكي أو اللاسلكي بتردد 2.4GHz، مما يقلل تأخير الإدخال (Input Lag) إلى مستويات تقارب الصفر بحسب تصريحات الشركة، التي أكدت أيضاً تحسين مستوى الاهتزاز في المقابض.

من حيث التصميم، يحتفظ المتحكم بنفس هيكل GameSir G7 Pro، لكنه يتزين بطابع Aimlabs المميز؛ حيث يأتي بمقابض وأزرار كتف (Triggers) باللون الأخضر الشفاف، ولوحة وجه سوداء، و D-Pad باللون الذهبي، بينما تأتي أزرار الأكشن بألوان Aimlabs الخاصة. كما تم استبدال زر Xbox بشعار Aimlabs، وتم وضع رسم لهدف حول عصا التحكم اليمنى، وتأتي قاعدة الشحن المرفقة موسومة بشعار Aimlabs كذلك.

الجدير بالذكر أن GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition يدعم منصات PC و iOS و Nintendo Switch، ولكنه غير متوافق مع أجهزة Xbox consoles، وذلك على عكس إصدار GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Edition المتاح حالياً. وحتى الآن لم يتم الكشف عن السعر أو موعد الإطلاق، لكن الجهاز متاح للعرض والمعاينة حالياً في جناح الشركة بمعرض CES 2026.

