مجلس الشيوخ الأميركي يصدّق على تعيين سيليغ المؤيد للعملات الرقمية رئيسًا لـ CFTC، وهيل على رأس FDIC

تام شمس - الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - صدّق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين المحامي المعروف بدعمه لقطاع العملات الرقمية، مايك سيليغ، رئيسًا لهيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، كما صعّد ترافيس هيل لتولي رئاسة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).

وجاء التعيينان ضمن حزمة شملت قرابة 100 مرشح آخرين اختارتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب لمناصب مختلفة داخل الحكومة، حيث أقرّها مجلس الشيوخ بتصويت 53 مقابل 43 يوم الخميس.

وسيليغ، الذي سبق أن عمل في كل من هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، كان قد تعهّد بجعل ملف العملات الرقمية أولوية عند ترشيحه في أكتوبر، بعد اختياره لخلافة المرشح السابق برايان كوينتنز.

أما هيل، فقد كان يدير المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بصفته رئيسًا بالإنابة، وأبدى بدوره مواقف ودّية تجاه العملات الرقمية. كما تحدّث في جلسات استماع بالكونغرس عن ما وصفه بـ”حرمان شركات من الخدمات المصرفية” بسبب ارتباطها بقطاع الكريبتو.

ومن المتوقع أن تحصل هيئة تداول السلع الآجلة قريبًا على صلاحيات أوضح في ما يخص تنظيم العملات الرقمية، خاصة مع مشاريع قوانين مثل مشروع قانون ثنائي الحزب طُرح في مجلس الشيوخ في نوفمبر، ويهدف إلى نقل الإشراف الأساسي على أسواق الكريبتو إلى CFTC.

وفي المقابل، تستعد المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع للعب دور تنظيمي في ما يتعلق بمُصدري العملات المستقرة، كما سيكون لها تأثير مباشر على كيفية تعامل النظام المصرفي مع قطاع العملات الرقمية.

سيليغ حتى 2029، وهيل حتى 2030

تنتهي ولاية سيليغ في أبريل 2029. وبمجرد أدائه اليمين، سيتسلم المنصب من الرئيسة المؤقتة للهيئة كارولاين فام، التي كانت قد أعلنت نيتها مغادرة المنصب عند تعيين رئيس دائم، والانضمام إلى شركة MoonPay المتخصصة في البنية التحتية للعملات الرقمية.

وسيليغ سيكون المفوض الوحيد في الهيئة، التي تتكوّن عادة من خمسة أعضاء، وذلك بعد سلسلة استقالات خلال العام تركت فام المفوضة الوحيدة العاملة داخل CFTC.

أما هيل، فسيقود المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لمدة خمس سنوات. وكان الرئيس السابق للمؤسسة، مارتن غروينبرغ، قد استقال في يناير ضمن مرحلة انتقال السلطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

تفاؤل في القطاع بشأن مستقبل التنظيم

قوبلت أنباء تعيين قيادات مؤيدة للعملات الرقمية على رأس اثنتين من أبرز الجهات التنظيمية الأميركية بترحيب واسع داخل القطاع.

وقال فريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في منصة Coinbase، في منشور على منصة X إن خبرة سيليغ في مجال العملات الرقمية وفي العمل التنظيمي الفيدرالي "ستضمن إدارة سوق الكريبتو الأميركية بعدالة ووضوح، وبالتزام صارم بسيادة القانون".

من جانبه، وصف كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الرقمية (Digital Chamber)، مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين سيليغ بأنها تمثل "فصلًا جديدًا ومثيرًا"، مشيرًا إلى "سجله الحافل كعضو ومحامٍ تعامل بعمق مع القضايا التقنية المعقدة المتعلقة بالأصول الرقمية".