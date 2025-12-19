Coinbase تستنسخ نهج Kalshi وتُقاضي ثلاث ولايات أميركية بسبب أسواق التنبؤ

تام شمس - الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - تتجه منصة Coinbase إلى مقاضاة ثلاث ولايات أميركية في محاولة لتكريس حماية فدرالية لخططها المتعلقة بإطلاق أسواق التنبؤ، ما يفتح جبهة جديدة في الجدل الدائر حول ما إذا كانت عقود الأحداث تُعد أدوات مالية أم شكلاً من أشكال المقامرة.

ورفعت المنصة دعاوى قضائية ضد الجهات التنظيمية في ولايات كونيتيكت وإلينوي وميشيغان، مطالِبةً المحاكم الفدرالية بإصدار حكم يؤكد أن أسواق التنبؤ المُدرجة على منصات خاضعة لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) تقع ضمن نطاق قانون تبادل السلع (CEA) وتحت الولاية الحصرية للهيئة، وليس خاضعة لقوانين المقامرة المختلفة في كل ولاية على حدة.

وفي منشور على منصة X يوم الجمعة، قال بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، إن الشركة رفعت هذه القضايا "لتأكيد ما هو واضح: أسواق التنبؤ تقع بشكل صريح ضمن اختصاص هيئة CFTC، وليس أي جهة تنظيمية للمقامرة على مستوى الولايات (فضلاً عن خمسين ولاية مختلفة)".

تحدي الفيدرالية وقوانين المقامرة المحلية

تُقدّم Coinbase النزاع على أنه مسألة قانونية وبنيوية في آن واحد. وتجادل مذكراتها القضائية بأن السماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت أسواق التنبؤ الخاضعة لإشراف فدرالي تُعد مقامرة غير قانونية سيجعل النظام الأكثر تشددًا هو المعيار الوطني فعليًا، "ما يقلب نظام الفيدرالية الأميركي رأسًا على عقب".

كما تستند الشركة بقوة إلى الطريقة التي عرّف بها الكونغرس مصطلح "السلعة" في قانون CEA، مشيرةً إلى أن المشرّعين استثنوا عددًا محدودًا فقط من الأصول الأساسية، أبرزها البصل وإيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، من دون استثناء الرياضة أو السياسة.

مذكرة الدعوى التي قدّمتها Coinbase ضد ولاية ميشيغان. المصدر: Court Listener

وفي ملف الدعوى المرفوعة ضد ولاية ميشيغان، يرسم غريوال خطًا فاصلًا واضحًا بين أسواق Coinbase المخطط لها وبين مراهنات الكازينوهات التقليدية. فبحسبه، تحقق الكازينوهات وشركات المراهنات أرباحها من خسائر العملاء وتضبط الاحتمالات لتعظيم مكاسبها، في حين أن أسواق التنبؤ تعمل كمحركات مطابقة محايدة تجمع بين المشترين والبائعين دون اهتمام باتجاه السعر.

وتحذّر Coinbase من أن التعامل مع النموذجين على أنهما شيء واحد لا يُسيء فقط تفسير النص القانوني، بل يخنق أيضًا منتجًا خاضعًا لتنظيم فدرالي من المفترض أن يعمل ضمن إطار المشتقات المالية، مع رقابة وحدود مراكز تفرضها هيئة CFTC.

سجل Kalshi المختلط يوضح ما هو على المحك

تُعد منصة Kalshi، التي تعمل بالفعل كسوق عقود أحداث معتمدة من هيئة CFTC، سابقة مهمة في هذا الجدل. فقد خاضت خلال نحو عام سلسلة من الدعاوى القضائية، سواء كمُدّعٍ أو مُدّعى عليه، في ما لا يقل عن ست ولايات أميركية، حول ما إذا كانت أسواقها الرياضية وأسواق الأحداث تُعد مشتقات مالية خاضعة لتنظيم CFTC أم مقامرة غير مرخصة.

وجاءت النتائج حتى الآن متباينة. ففي ولايتي نيفادا وميريلاند، رأت المحاكم أن Kalshi تخضع لرقابة هيئات المقامرة المحلية رغم وضعها التنظيمي الفدرالي. في المقابل، منحت محاكم فدرالية في نيوجيرسي، ومؤخرًا في كونيتيكت، الشركة حماية مؤقتة من إجراءات الإنفاذ ريثما تُبتّ طلبات أوامر المنع الأوسع. أما في ماساتشوستس، فقد رفعت الولاية دعوى لوقف منتجات Kalshi الرياضية، مع توقع صدور قرار بشأن الأمر القضائي في مطلع عام 2026.

ومع تبنّي Coinbase فعليًا نهج Kalshi القائم على أولوية الاختصاص الفدرالي، قد تُجبر القضايا المتراكمة المحاكم الفدرالية على حسم السؤال الجوهري الذي تدور حوله هذه المعارك:

هل ستُعامل أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة كأدوات مالية منظَّمة بموجب قانون CEA، أم كمنتجات مقامرة تخضع لمصيرها وفق قوانين كل ولاية؟