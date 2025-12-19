وضع يد الجيش المصري علي (تِتِك) إتفاقية الدفاع المشترك مع السودان

ماصدر الخميس عن الرئاسة المصرية في ختام زيارة الفريق البرهان يمثل أقوي بيان يصدر منذ عقود علي خلفية زيارة لرئيس سوداني إلي القاهرة ..

■ قلنا كثيراً إن السودان يواجه تهديداً يستهدف وجوده كدولة .. وأن التهديد الذي يواجه السودان ستكون عواقبه وخيمة علي دول الجوار العربي وبخاصة مصر والسعودية ..

■ حال نجاح المؤامرة في تمزيق السودان فإن ألسنة اللهب ستمتد بلا حواجز ومتاريس إلي مصر الشقيقة وهي الحقيقة التي يعرفها الاستراتيجيون ويتحاشاها أنصاف المتفيهيقين سياسياً وإعلامياً ..

■ ماصدر اليوم عن الرئاسة المصرية يضع الأمور في نصابها ويشكل انقلاباً جوهرياً في التوصيف الدقيق للخطر المحدق بالسودان ومصر ..

■ الشعب والجيش السوداني واجه مؤامرة الشر العالمي ببسالة وثبات أسطوري قل نظيره في هذا الزمان ..

■ التحديد المصري الواضح للخطوط الحمراء ونبرتها الصريحة ورفضها القاطع لدعوات تقسيم السودان ووضع يد الجيش المصري علي (تِتِك) إتفاقية الدفاع المشترك مع السودان .. كل هذه معالم مرحلة جديدة لكيفية تعاطي مصر مع الخطر الذي يهدد أرض الكنانة من ناحية الجنوب ..

■ تصريحات سيكون لها مابعدها في مقبل الأيام ..

■ والرجال نجحُها في فعلها ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد