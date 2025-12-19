وَ..هل اتصل كبير جواسيس بوتين هاتفياً مع نظيرته البريطانية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن كبير استخبارات فلاديمير بوتين صرّح بأنه أجرى "محادثة هاتفية مطولة" مع الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6).

وقال سيرغي ناريشكين، مدير المخابرات الخارجية الروسية: "قبل أيام، أجريتُ مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، بليز مترويلي".

وأضاف، بحسب تاس، أن ضباط المخابرات الروسية يعملون رسميًا في لندن، بينما يعمل ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) رسميًا في موسكو.

وكانت السيدة مترويلي تولت منصبها كرئيسة لجهاز الاستخبارات السرية في الأول من أكتوبر.

ويرى المحلل العسكري في قناة (سكاي نيوز) البريطانية، مايكل كلارك، أن هذا يُظهر أن موسكو "تحاول الإيحاء بأن البريطانيين ينجذبون إليها بطريقة ما... بسبب المفاوضات الجارية في واشنطن".

من المتوقع عقد المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأيام القادمة.

اجتماعات اوروبية

وجاءت تصريحات السيد ناريشكين في الوقت الذي عقد فيه الاتحاد الأوروبي محادثات حاسمة بشأن تمويل أوكرانيا في بروكسل.

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في مقر التكتل يوم الخميس لمناقشة خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، إلا أن التوترات تصاعدت، حيث عارضت بلجيكا الخطة بشدة خشية رد روسي.

وتوجد معظم الأصول المجمدة، والبالغة 190 مليار يورو (166 مليار جنيه إسترليني) منذ بدء الحرب عام 2022، حاليًا في بلجيكا، وتحديدًا لدى يوروكلير، وهي شركة المقاصة المالية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.

اقراض اوكرانيا

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، إن خطة إقراض أوكرانيا الأصول المجمدة "تزيد بشكل كبير من خطر الرد الروسي". وأضاف: "ليس من المقبول أن يحدث هذا لبلجيكا وحدها. إذا قفزنا، فسنقفز معًا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتفهم "المخاطر التي يتحدث عنها، لكنني أعتقد أننا نواجه مخاطر أكبر". وأضاف زيلينسكي: "لأوكرانيا الحق في هذه الأموال لأن روسيا تدمرنا".

وفي منشور على موقع X، أضاف: "إن القرار المطروح الآن - قرار استخدام الأصول الروسية بالكامل للدفاع ضد العدوان الروسي - هو أحد أوضح القرارات وأكثرها تبريراً من الناحية الأخلاقية التي يمكن اتخاذها على الإطلاق".