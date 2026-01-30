سعر المؤشر الألماني يستأنف الهبوط– توقعات اليوم 30-1-2026

فشل سعر المؤشر باختراق القمة التاريخية المستقرة عند 26290.00 ليعلن عن استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط من جديد باستهدافه لمستوى 25430.00 ومن ثم ليرتد ليستقر قرب الدعم الأولي المتمثل بمستوى 25880.00.

حاليا وبتذبذب السعر دون 25880.00 وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, نتوقع تفاعل السعر مجددا مع السيناريو التصحيحي الهابط ليكرر الضغط على مستوى 25400.00 والذي بكسره سيجبره على تكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 25270.00 و25100.00 على التوالي, أما عودة السعر للاستقرار فوق 25880.00 قد يزيد من فرص مهاجمة القمة التاريخية من جديد بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25270.00 و 25900.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي