سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 30-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-30 06:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لثباته المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 210.40 لنلاحظ تشكيله مجددا لموجات صاعدة واستقراره قرب العائق المتمثل بمستوى 212.10.

 

محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اختراق السعر للعائق الحالي ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 212.55 ومن ثم ليضغط على المقاومة الممتدة نحو 212.85 والتي تشكل بدورها باب تأكيد استعادة الميل الرئيسي الصاعد, أما هبوط السعر دون الدعم المذكور سابقا والثبات أدناه, سيؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي وليضطر لتكبد خسائر عديدة بتسلله أولا نحو 209.60 و209.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.30 و 212.55 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

