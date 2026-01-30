سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 30-1-2026

لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد حتى هذه اللحظة نظرا لثباته المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 210.40 لنلاحظ تشكيله مجددا لموجات صاعدة واستقراره قرب العائق المتمثل بمستوى 212.10.

محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اختراق السعر للعائق الحالي ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 212.55 ومن ثم ليضغط على المقاومة الممتدة نحو 212.85 والتي تشكل بدورها باب تأكيد استعادة الميل الرئيسي الصاعد, أما هبوط السعر دون الدعم المذكور سابقا والثبات أدناه, سيؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي وليضطر لتكبد خسائر عديدة بتسلله أولا نحو 209.60 و209.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.30 و 212.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع