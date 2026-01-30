العقوبات التي أصدرها الإتحاد الأروبي اليوم تبدو مضحكة ومثيرة للسخرية في جزئها المتعلق بالأفراد المساندين للجيش السوداني والقوات المساندة له في معركته الخالدة ضد مليشيات وعصابات التمرد ..

■ ما لا تعلمه شعوب دول الإتحاد الأروبي أنّ الطيب إمام جودة هو رجل سوداني شجاع استنهض همم أهله وأستنفر مكامن الشهامة والبطولة فيهم وشكّل منهم درعاً واقياً تصدي بشجاعة وجسارة لهمجية مليشيات التمرد فكانت ملحمة قري الصندوق الأسود بولاية الجزيرة والتي ظلّت عصية علي التمرد وبقيت شوكة قتاد في خاصرته حتي فرّ مذعوراً ومرتعداً من ولاية الجزيرة ..

■ وبهذا فإن الأمير الطيب إمام جودة أمير النفيدية الكواهلة سيبقي بطلاً قومياً ورمزاً أهلياً ضرب مثالاً نادراً في حشد أهله للدفاع عن أرضهم وأعراضهم في وجه أبشع نسخة لمليشيات الجرائم والبشاعة في تاريخ البشرية منذ مولد سيدنا آدم عليه السلام ..

■ وعليه كيف يساوي الإتحاد الأروبي في العقوبة

بين الأمير الطيب إمام الذي دافع عن أهله وعشيرته وبين المجرم حميدتي وتابعيه من المجرمين ومصاصي الدماء ؟!

■ من ناحية أخري .. سيبقي الشاب المصباح أبوزيد أحد أيقونات معركة الكرامة الذين يبادلهم الشعب السوداني حباً بحب ووفاءاً بوفاء ..كيف يساوي إتحاد القارة العجوز بين المصباح والمجرم أبولؤلؤة الذي اعترف بخنجر لسانه الصدئ بقتله لأكثر من ألفي نفس بريئة سيلاحقه دمها حتي يوم الحشر العظيم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد