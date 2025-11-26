شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الإرث التاريخي لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في معرض عالمي بمرسيليا بتنظيم متحف اللوفر الفرنسي والان مع التفاصيل

بيان صحفي

25 نوفمبر 2025م:

تفخر مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بتكريمها في المعرض الدولي "عدن – مرسيليا"، والتوثيق رسمياً لقصة الإرث التاريخي لمؤسسيها بتنظيم وإشراف نخبة من الباحثين من متحف اللوفر الفرنسي العريق.

وبمناسبة هذا التكريم المتميز، شارك كلٌّ من: الحاج عبد الجبار هائل سعيد – رئيس مجلس ممثلي المُلّاك، والسيد درهم عبده سعيد – رئيس مجلس إدارة المجموعة، في حفل تدشين المعرض المقام في مركز لا فيي شارتيه بمدينة مرسيليا – فرنسا، والذي يستمر من 21 نوفمبر 2025 وحتى 29 مارس 2026.

مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التي تأسست عام 1938، تمثل أحد النماذج الرئيسية لهذا التعاون والشراكات العميقة، وقد تمكن مؤسسو المجموعة (هائل سعيد وإخوانه)، من نسج تاريخ عريق من العلاقات التجارية الممتدة بين عدن ومرسيليا، مما أسفر عن قصة نجاح عالمية بدأت بشكل متواضع، وذلك بفضل رؤيتهم وعملهم الدؤوب وقيمهم الأصيلة.

عبر الاستاذ درهم عبده سعيد أنعم، رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، عن فخره بتكريم المجموعة في هذا المعرض، حيث تُعرض تجارب مؤسسيها الملهمة في مرسيليا باعتبارها محطة أساسية في مسيرة تأسيس المجموعة.

وقال: إن هذا الاعتراف والتكريم العلمي يعكسان تقديراً لإرث المجموعة، وقصة تأسيسها، ورؤية مؤسسيها، والقيم التي شكّلت نهج عملها عبر الأجيال، وتأكيداً لمسيرة ريادية انطلقت من بدايات متواضعة، قائمة على النزاهة والمسؤولية والمبادئ الأخلاقية الراسخة.

وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي نتيجة التعاون مع عدة متاحف أوروبية بارزة، اهمها متحف اللوفر الفرنسي وكذا المتحف البريطاني ومتحف الفنون التاريخية في فيينا، مما يثري تجربة الزوار ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بمجموعة غنية من الأعمال التاريخية والفنية.

وأكد أن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، من خلال مشاركتها في أهم المتاحف العالمية وتعاونها مع أرقى المؤسسات البحثية، تعبر عن اعتزازها بتاريخها الذي بدأ كمتجر صغير في عدن، قبل أن تنتقل عبر محطات عدة لتصبح مجموعة عالمية، مع الحفاظ على مسؤولياتها الإنسانية وقيم النزاهة وأخلاقيات العمل.

وأعرب عن ثقته في نجاح المعرض وتطلعاته لتحقيق نتائج مميزة، مما يعزز مكانة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه كأحد الأسماء البارزة على المستوى الدولي.