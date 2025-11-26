هدوء بركان "هايلي جوبي" في إثيوبيا بعد أيام من الثوران

ابوظبي - سيف اليزيد - هدأت النشاطات البركانية، في بركان هايلي جوبي في شمال إثيوبيا، بعد أيام من ثوران أسفر عن دمار في قرى مجاورة وتسبب في إلغاء رحلات جوية إثر تعطل مسارات الطيران على ارتفاعات عالية بسبب أعمدة الرماد.

وغطى الرماد القرى في منطقة أفديرا بإقليم عفار. وألغت شركات الطيران عشرات الرحلات المقررة فوق المناطق المتأثرة، فيما قالت إدارة الأرصاد الجوية إن سحب الرماد من المتوقع أن تتبدد لاحقا خلال اليوم.

وقالت شركة الطيران الهندية الوطنية "إير إنديا" إنها ألغت 11 رحلة، معظمها دولية، يومي الاثنين والثلاثاء لفحص الطائرات التي قد تكون عبرت المناطق المتأثرة، تنفيذا لتوجيه من هيئة سلامة الطيران الهندية.