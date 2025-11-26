سعر النحاس يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 26-11-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس خلال الفترة الأخيرة إلا أن تمركزه العام ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة وبالثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر حاليا عند 4.7500$ فإن ذلك يدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنلاحظ محاولة ثباته حاليا قرب 5.0500$.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية ستساهم بمواجهة السعر قريبا للحاجز المستقر عند 5.2000$ ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9500$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع