 شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة شقرا جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت الوكالة اللبنانية، مساء اليوم السبت، باستشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية شملت مستودعات أسلحة ومبان عسكرية أخرى في البقاع وجنوب لبنان.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، صباح اليوم السبت، باستشهاد الشاب كامل رضا قرنبش من بلدة زوطر الشرقية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية بغارة جوية.

وكانت قد نقلت الوكالة، صباح السبت، أن طائرة حربية إسرائيلية شنّت غارة جوية استهدفت سيارة بصاروخين في منطقة عين السماحية على طريق زوطر الشرقية، جنوبي لبنان.

المصدر : وكالات