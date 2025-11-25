غارات إسرائيلية تستهدف مناطق شرق وجنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 22 نوفمبر 2025، سلسلة غارات على بلدات في شرق وجنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مرتفعات حرجية في إقليم التفاح والجرمق والعيشية والمحمودية، وأطراف بلدة كفر حمام، في جنوب لبنان. كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على محيط بلدة شمسطار في البقاع، شرق لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قبل قليل منصات صاروخية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان.

وصباح اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد شاب من بلدة زوطر الشرقية، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة عين السماحية. ومساء الجمعة، استشهد شخص في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة عند أطراف بلدة فرون، جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات والخروقات الإسرائيلية منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وبعيد اتفاق وقف إطلاق النار ولغاية 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أسفرت عن 331 شهيدا و945 جريحا.

المصدر : وكالة وفا