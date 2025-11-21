شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشؤون القانونية بالمهرة يختتم الدورة التدريبية في العدالة التصالحية والوساطة القانونية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مكتب الشؤون القانونية بالمهرة يختتم الدورة التدريبية في العدالة التصالحية والوساطة القانونية.

المهرة- لميس الأصبحي.

اختتم مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية التي نُفذت على مدى أربعة أيام بدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف الألمانية وبمشاركة نخبة من القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.

شهد حفل الاختتام حضور الأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الذي عبّر في كلمته عن بالغ تقديره لمثل هذه البرامج النوعية مؤكدًا على أهميتها في تعزيز بدائل حل النزاعات بالطرق السلمية ونشر ثقافة العدالة التصالحية في بيئة العمل القانوني والمجتمعي.

كما ألقى الأستاذ عوض سعيد شريه مدير عام مكتب الشؤون القانونية كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المكتب لرفع كفاءة الكوادر القانونية وتوسيع آفاق العمل المشترك بين الجهات الرسمية والمجتمع معربًا عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والمدرب والمشاركين.

من جهتهم عبّر المشاركون عن شكرهم للمدرب المحامي حسين عبدالرحمن غداف لما قدّمه من محتوى تدريبي غني وتجربة علمية وعملية ساهمت في تطوير مفاهيمهم ومهاراتهم في مجال العدالة التصالحية والوساطة القانونية.

واختتم البرنامج بتوزيع شهادات المشاركة وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والإشادة بالمستوى التنظيمي والتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه البرامج النوعية لتعزيز الأمن المجتمعي والعدالة المستدامة.