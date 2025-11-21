وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة يفتتحان مصنع الكفاية للملبوسات الشرطية

إفتتح الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الخميس مصنع الكفاية للملبوسات العسكرية بحضور الفريق اول شرطة حقوقى / أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة وأعضاء هيئة إدارة الشرطة. وزير الداخلية أكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن إفتتاح المصنع تم بعد تدميره بواسطة المليشيا المتمردة التى إستهدفت مقار الشرطة الخدمية ، مبينا أن المصنع كمرحلة أولى يقوم بتصنيع عدد(1500) لبسة شرطية في اليوم وسيرتفع العدد الى (3000) لبسة في اليوم فيما سيتم تقسيم العمل الى مراحل تشمل مكملات الزى والعلامات ، فيما تشمل المرحلة الاخيرة صناعة الأحذية وهى صناعة خاصة بمنسوبى قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى تمت باستعادة المصنع للعمل بطاقته الكاملة. المكتب الصحفي للشرطة

