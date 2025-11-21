إدارة مباحث كسلا تفكك شبكة إجرامية لتهريب البشر يتزعمها أحد أهم المطلوبين الهاربين من السجن

تمكن فريق ميداني مختص من إدارة مباحث كسلا من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر وتوقف عدد4 متهمين يتزعمهم أحد أهم المطلوبين الهاربين من السجن وتحرر عدد 19رهينة من ضحايا الاتجار بالبشر رعايا دولة مجاورة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات من فريق الميدان بالادارة تفيد بأن هنالك متهم من معتادي جرائم تجارة البشر وهارب من تنفيذ الحكم بالسجن الاتحادي كوبر ويحتجز عدد من الضحايا رعايا دولة مجاورة بمعاونة ثلاثة آخرين من بينهم سيدة وفقا لمعلومات الميدان أن المتهم الرئيس متخفي في أحد أحياء مدينة كسلا للحيلولة دون ضبطه وإرجاعه للسجن وتتفيذ العقوبة المقررة عليه وبناءا علي ذلك تم تكوين فريق ميداني مختص بقيادة العقيد شرطة / نصر الدين محمد أحمد فضيل مدير مباحث ولاية كسلا وإشراف العميد شرطة / يوسف أحمد الحاج مدير دائرة الجنايات لضبط المتهم وإعادته للسجن ومن خلال التحريات المكثفة والتقصي الدقيق ومراجعة سجل المحكومين والمنتظرين بالسجون والمؤسسات الإصلاحية ومطابقتها بالبيانات والمعلومات الشخصية التي تم الحصول عليها والخاصة بالمتهم توصل الفريق الي دقة المعلومات وتم تحديد موقع تواجد المتهم وبتنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبطه باحد المنازل بمنطقة مكرام شرقي مدينة كسلا وهو متخفيا للحيلولة دون إكتشاف أمره وبإقتياده الي دائرة الإختصاص وإخضاعه للتحري اقر بهروبه من السجن بواسطة المليشيا الإرهابية عند اندلاع الحرب وإقتحام عناصر المليشيا الإرهابية المتمردة للسجون وإطلاق النزلاء وأرشد التحري لمكان إحتجاز الضحايا والمتهمين المتورطين معه والذين تم توقيفهم واسعاف الضحايا وتقديم الرعاية اللازمه لهم

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المتهم الرئيس في هذا البلاغ يعد من المتورطين في تجارة البشر وسبق أن تم ضبطه وترحيله بطائرة خاصة من ولاية كسلا الي السجن الاتحادي بالخرطوم بحري وحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة الا انه تمكن من الهرب بواسطة المليشيا الارهابية وعاد لممارسة جرائمه السابقة حتي لحظة توقيفه بواسطة إدارة مباحث كسلا.

المكتب الصحفي للشرطة