وولف يبيع 15 في المئة من حصته في مرسيدس لملياردير أميركي

الرياص - اسماء السيد - لندن : باع النمسوي توتو وولف الذي يشغل منصبي الرئيسي التنفيذي ومدير فريق مرسيدس ايه أم جي بتروناس للفورمولا واحد، 15 في المئة من حصته في أسهم الحظيرة الألمانية مقابل 300 مليون دولار أميركي للملياردير الأميركي جورج كورتز.

وقدّرت حسب مجلة فوربس القيمة التجارية لفريق مرسيدس ايه أم جي بتروناس بستة مليارات دولار، وهو رقم قياسي لفريق منافس في الفئة الاولى، وأقل بنحو نصف مليار دولار فقط من قيمة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

واستحوذ كورتز (55 عاما)، مؤسس شركة الأمن السيبراني "كراودسترايك"، وهي إحدى الشركات الراعية لمرسيدس، على نسبة 15 في المئة من حصة وولف بأموال من ثروته الشخصية وليس من حساب شركته.

وقال كورتز "إذا كنتَ تقوم باستثمار من هذا النوع، فهذا يعني أنك تؤمن بأن هذه الرياضة ستنمو، وأن الفورمولا واحد ستنمو، وأن قيمة الفرق سترتفع، وأنك ستكون قادرا على المساهمة في هذا النمو".

وأشار الملياردير الاميركي إلى أنه لن ينضم إلى مجلس إدارة الفريق، بل إلى لجنته التوجيهية.

ويشغل وولف منصب المدير التنفيذي لفريق مرسيدس ايه أم جي بتروناس منذ عام 2013.

وارتفعت قيمة مرسيدس أكثر من سبعة أضعاف منذ أن استحوذت شركة إنيوس على ثلث الأسهم فيه عام 2020 مقابل 272 مليون دولار.

وانضم جيم راتكليف رئيس شركة "إنيوس" إلى أعضاء اللجنة التوجيهية لمرسيدس، إلى جانب وولف ورجل الاعمال السويدي الالماني أولا كالينيوس رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس.

وقال وولف الذي سيحافظ على منصبه مع الفريق من دون أي تغيير في هيكلة الإدارة إن كورتز "يدرك جيدا متطلبات السباقات وواقع بناء وتوسيع نطاق الشركات التكنولوجية".

وتستحوذ شركة وولف على ثلث أسهم مرسيدس، ما يعني أن الحصة التي باعها النمسوي تعادل 5 في المئة من الفريق.

ويدافع عن ألوان الفريق البريطاني جورج راسل الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين، خلف ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس المتصدر ووصيفه الأسترالي أوسكار بياستري. فيما يقبع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، في المرتبة الثالثة.

وفاز راسل بسباقين من أصل 21 جولة أقيمت هذا الموسم، وذلك قبل أربع جولات من النهاية.