بزشكيان: لم يعد أمامنا خيار آخر..!

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أن مسألة نقل العاصمة من طهران تحولت إلى “ضرورة حتمية”، وأن البلاد لم تعد تملك أي خيار آخر تجاه ذلك.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الرئيس بزشکیان، حيث استعرض تطور الملف على مدى السنوات الماضية، قائلا: “عندما قلنا سابقا إنه يجب نقل العاصمة، لم يكن لدينا حتى الميزانية الكافية، ولو توفرت ربما كنا قد نفذنا الأمر”.

وأضاف الرئيس الإيراني موضحا دواعي هذه الضرورة: “الحقيقة أنه لم يعد لدينا خيار آخر، فالأمر بات ضرورة. لا يمكننا أن نحمل هذه المنطقة مزيدا من السكان والبناء. يمكننا التوسع، نعم، لكن لا يمكننا حل مشكلة المياه فيها”.

كما تطرق إلى أحد الحلول المطروحة لتلبية احتياجات طهران من المياه وكلفتها الباهظة، قائلا: “صحيح أنه يمكن جلب المياه إلى طهران من الخليج الفارسي، لكن تكلفة كل متر مكعب تصل إلى نحو 500 ألف تومان”. متسائلا عن الجدوى الاقتصادية من ذلك: “هل من المنطقي أن ندفع هذا المبلغ مقابل متر مكعب واحد من الماء؟ أي منطق يمكن أن يبرّر ذلك؟”

وختم بزشکیان بالدعوة إلى وضع خريطة مستقبلية شاملة للبلاد، قائلا: “يجب أن نضع مرة واحدة وللأبد خريطة جديدة، علمية وشاملة لمستقبل البلاد”.

وتعكس هذه التصريحات الجدية القصوى التي تتعامل بها الحكومة الإيرانية مع أزمة الاكتظاظ السكاني وشح الموارد المائية في العاصمة طهران، في إشارة إلى احتمال تسريع الخطوات العملية نحو تنفيذ مشروع نقل العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن إيران دخلت عامها المائي السادس على التوالي في ظل موجة جفاف مستمرة، حيث لم تشهد أي منطقة في البلاد هطولا للأمطار منذ بداية العام.

المصدر: RT