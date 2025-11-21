يا أهل ولاية القضارف عامة ..

■ إلى من يهمهم أمر ولاية القضارف خاصة ..

■ إلى عقلاء وحكماء القضارف ..

■ إلى أهل الخير والصلاح والفلاح بالقضارف ..

■ إلى كل الذين حَفِيت أقدامهم وبُحَّت أصواتهم مطالبين بتكملة مشروع مياه القضارف ..

■ وأخيرًا جدًّا إلى والي ولاية القضارف وابنها الفريق ود الشُّوَك وأعضاء حكومته ..

● لديكم مبلغ 3 ملايين دولار .. نعم مبلغ 3 ملايين دولار .. ثلاثة ملايين دولار ترقد منذ عامين في خزانة وزارة الطاقة وتحديدًا تحت إشراف وكيل وزارة الطاقة الدكتور محي الدين النعيم .. هذا المبلغ مخصص لتكملة مشروع مياه القضارف وتتلكأ حكومة الولاية في استلامه لأسباب غير موضوعية ..

■ اللهم قد بلّغنا فاشهد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد