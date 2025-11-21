وفاة مؤثّرَين فلبينيَّين، جينا ليما وإيفان رونكيلو، بفارق يوم واحد

دبي - فريق التحرير: توفّي زوج من المؤثّرين كانا على علاقة سابقة بفارق ساعات قليلة في الفلبّين هذا الأسبوع.

وُجدت جينا ليما فاقدة الوعي في شقّتها يوم الإثنين، ونقلها صديقها السّابق، إيفان سيزار رونكيلو، إلى مستشفى في مدينة كويزون، حيث تمّ إعلان وفاتها عند الوصول، وفقًا لصحيفة Manila Standard.

وُجد لاحقًا في الغرفة الّتي عُثِر فيها على ليما “أقراص مخدّرة وماريجوانا”.

كانت الممثّلة ونجمة وسائل التّواصل الاجتماعيّ البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عامًا تعاني إصابات خارجيّة وُصفت بأنّها غير قاتلة. ولا تزال أسباب وفاة ليما غير محدّدة رسميًّا، فيما كانت اختبارات السّموم قيد الإجراء.

أمّا رونكيلو البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، فتمّ العثور عليه متوفى في اليوم التّالي على درج داخل الشّقة، وفقًا لصحيفة Philippine Daily Inquirer. وُصِفت وفاة رونكيلو مبدئيًّا بأنّها انتحار عن طريق الشّنق. كلتا الحادثتَين لا تزالان تحت التّحقيق.

لم يُعتبر رونكيلو شخصًا ذا صلة مباشرة بوفاة ليما، وتحقّق الشّرطة أيضًا في المضايقات الإلكترونيّة الّتي تعرّض لها بعد وفاة صديقته السّابقة.