جدل يُرافق تتويج المكسيكية فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون  ٢٠٢٥ وسط انسحابات واتهامات بالتلاعب

دبي - فريق التحرير: أُسدِل السِّتار على مسابقة Miss Universe ٢٠٢٥، في تايلاند بتتويج المكسيكيّة فاطمة بوش باللقب الرابع والسبعين، بعد منافسة أكثر من مئة متسابقة من مختلف دول العالم، فيما جاءت براڤينار سينغ (تايلاندية من أصول هندية) وصيفة أولى، في حين خرجت ممثلة الهند مانيكا فيشواكارما من المنافسة عند مرحلة أفضل اثنتي عشرة متسابقة.

غير أن التتويج لم يَخلُ من الجدل، إذ شهدت النسخة الحالية سلسلة من الأحداث المثيرة، بدأت مطلع الشهر الجاري حين غادرت بوش وعدد من المتسابقات إحدى الفعاليات التمهيدية، بعد أن وبّخها مدير المسابقة في تايلاند نواف إتساراغريسيل متهمًا إياها بعدم مشاركتها في حدث ترويجي، وقال لها أمام المشاركات: «إذا كنتِ تستمعين لمديرك، فأنتِ غبية».

وقد ردت عليه بوش قائلة: «لديّ صوت، وأنت لا تحترمني كامرأة»، قبل أن تغادر المكان مع متسابقات أخريات، بعد أن طلب المدير من الأمن إخراجها.

هذا التصرف دفع منظمة ملكة جمال الكون إلى إدانة سلوك مديرها في تايلاند واعتباره «خبيثًا»، كما أرسلت وفدًا من المدراء التنفيذيين الدوليين لتولّي إدارة المسابقةوحدّدت مشاركته في الفعاليات المقبلة.

كما قال راؤول روشا، رئيس المنظمة، إنه «لن يُسمح بانتهاك قيم احترام وكرامة المرأة».

بعد الواقعة بيوم، ظهر إتساراغريسيل في مؤتمر صحفي باكيًا، معتذرًا: «لقد أرهقتني هذه المسألة. أفهم ذلك وأعتذر. أنا إنسان ولم أرغب بالتصرف بهذه الطريقة».

وفي تطور آخر، أعلن الموسيقي اللبناني-الفرنسي عمر حرفوش استقالته من لجنة التحكيم قبل النهائيات، متهمًا بوجود «لجنة تحكيم مرتجلة» اختارت ثلاثين متأهلة من أصل مئة وست وثلاثين مشاركة دون حضور الأعضاء الثمانية الرسميين، معتبرًا أن هذه اللجنة تضم أفرادًا تربطهم علاقات شخصية ببعض المتسابقات، ما يشكّل تضاربًا في المصالح.

كما أثار فيديو نشرته ملكة جمال تشيلي، إينا مول على “تيك توك” ضجّة عالميّة، بعد أن ظهرت وكأنّها تستنشق مسحوقًا أبيض من ذراعها قبل حضورها إحدى فعاليات المسابقة.

ثمّ سارعت “مول” للاعتذار، موضحة أن الفكرة جاءت من خبير المكياج وأنها لم تدرك تمامًا مضمون الفيديو بسبب حاجز اللغة، قبل أن يؤكد الأخير اعتذاره أيضًا.

هذه الأحداث مجتمعة أثارت تساؤلات جدّية حول مستقبل هكذا مسابقات في ظل تراجع نسب المشاهدة عالميًا، مع انتقال الجمهور نحو منصّات التواصل الاجتماعي وطرح العديد من المراقبين سؤالًا لافتًا: هل حان الوقت لتوديع مسابقة ملكة جمال الكون؟