شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي بسبب الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" على وشك تكبّد خسارة أسبوعية

•تعليقات الاحتياطي الفيدرالي تقلص احتمالات خفض الفائدة



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، على وشك تكبّد خسارة أسبوعية، بسبب الأداء الإيجابية للدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي، والمدعوم من تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



حيث قلص محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمالات الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (4,029.36 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,077.27$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,088.83$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقدت أسعار الذهب أقل 0.1% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب قوة العملة الأمريكية.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بحوالي 1.5% ،على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.



الدولار الأمريكي

يتداول مؤشر الدولار يوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوى فى أسبوعين ،عاكسًا استمرار الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية،فى طريقها صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى شهر ونصف.



يأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره أكثر الأصول جذبًا في الوقت الراهن،وسط تزايد الشكوك حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.



الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر، الصادر يوم الأربعاء في واشنطن، أن "العديد" من صناع السياسة النقدية عارضوا خفض سعر الفائدة المرجعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ذلك الاجتماع.



وأشار المحضر إلى أن العديد من المشاركين رأوا أنه، وفقاً لتقديراتهم الاقتصادية، من المرجّح الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.



ومع ذلك، أوضح بعض الأعضاء أن تنفيذ خفض إضافي في ديسمبر "قد يكون مناسبًا بالفعل إذا جاء أداء الاقتصاد متوافقًا تقريبًا مع توقعاتهم" قبل حلول موعد الاجتماع المقبل.



الفائدة الأمريكية

•قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين :أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى "المضي قدمًا ببطء" في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.



•كرر أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الخميس أنه "غير مرتاح" للإسراع في إجراء خفض أسعار الفائدة، خصوصاً مع تباطؤ التقدم نحو هدف الفيدرالي للتضخم عند 2% وبدء التحرك في الاتجاه الخاطئ.



•عقب المحضر والتعليقات أعلاه ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 48% إلى 30% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 52% إلى 70%.



•أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي تأخر صدوره بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، أن الوظائف غير الزراعية في سبتمبر زادت بمقدار 119,000 وظيفة، أي أكثر من ضعف الزيادة المتوقعة البالغة 50,000 وظيفة.



•تقرير الوظائف الأقوى من التوقعات، عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمتنع عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.



•ومن أجل إعادة تقييم الاحتمالات والتكهنات القائمة ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة،عن أداء القطاعات الرئيسية " الصناعية-التجارية" خلال نوفمبر.



توقعات حول أداء الذهب

قال المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال، وهي شركة تداول مقرها سنغافورة "برايان لان": أسعار الذهب تمر حاليًا بمرحلة تماسك، ونلاحظ أن الدولار قد تعزّز بشكل ملحوظ، وهناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة أم لا.



وأضاف لان:أعتقد أن السوق الآن غير متأكد، وخاصة مع اقتراب نهاية العام، حيث نتوقع أن الكثير من المتداولين سيقومون بجني الأرباح من مراكزهم، وهذا ما لاحظناه من نهاية الأسبوع الماضي وحتى هذا الأسبوع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 4.29 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,039.43 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يبحث عن اتجاهه القادم - توقعات اليوم – 21-11-2025