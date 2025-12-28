شكرا لقرائتكم خبر مهرجان جازان 2026 يستقطب الزوار ويعكس كنوز الطبيعة بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد مهرجان جازان 2026 المقام تحت شعار «جازان.. كنوز الطبيعة»، من أبرز الفعاليات السياحية والترفيهية في المنطقة، إذ يستقطب منذ انطلاقه أعدادا كبيرة من الزوار من داخل جازان وخارجها للاستمتاع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

ولاقت فعاليات المهرجان تفاعلا مثاليا من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على الحضور والتفاعل، مع ما يشهده المهرجان من تنوع سياحي يعكس ثراء الطبيعة الجازانية وتنوع مقوماتها، ويفتح آفاقا واسعة أمام الزوار لاكتشاف المقومات السياحية والتراثية في تجربة تعزز مكانة جازان بوصفها وجهة سياحية وثقافية واعدة على مستوى المملكة.

وتسهم فعاليات المهرجان الممتدة لعدة أشهر، في صناعة مشهد ترفيهي نابض بالحياة، ويستحوذ على اهتمام الزوار، وتشمل فعاليات ترفيهية وثقافية وشعبية، وبرامج نوعية توزعت جغرافيا وزمنيا على مختلف محافظات المنطقة، إلى جانب فعاليات مركزية كبرى في مدينة جيزان، وبرامج مستمرة طيلة فترة المهرجان في المواقع السياحية والمتنزهات والشواطئ، إضافة إلى مهرجانات تسوق ومعارض للمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وأنشطة مجتمعية ورياضية وبيئية تستهدف جميع الفئات العمرية.

ويأتي مهرجان جازان 2026 في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية داخليا وخارجيا، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وتوفير فرص عمل موسمية، وتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، إلى جانب إبراز المحتوى المحلي الذي يعكس أصالة الإنسان في جازان وتراثه العريق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات السياحة والترفيه والتنمية المستدامة، ويجسد ما تشهده المنطقة من نهضة تنموية شاملة ومتسارعة.