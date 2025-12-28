واشنطن: مساعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشار مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس إلى مســاعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في جميع أنحاء السودان، معرباً عن تطلع بلاده إلى وصول قوافل المساعدات الإنسانية بانتظام إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وقال بولس في تدوينة على منصة «إكس»: «سعداء بوصول بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة أخيراً إلى الفاشر، في خطوة تظهر كيف تسهم الدبلوماسية الأميركية في إنقاذ الأرواح».

وأضاف: «يأتي هذا الوصول الحيوي بعد أشهر من المفاوضات عبر مسار يسّرته الولايات المتحدة، وجهود كبيرة بذلها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، وغيرها من الشركاء الإنسانيين على الأرض». والجمعة، أعلن مكتب «أوتشا» تمكن بعثة تقييم أممية من زيارة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب مفاوضات مكثفة. وأبدى بولس تطلع الولايات المتحدة إلى وصول قوافل المساعدات بانتظام إلى الفاشر، داعياً إلى إيصال المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مع البناء على هذا التقدم لتأمين هدنة إنسانية على مستوى البلاد. وتابع: نواصل حث طرفي النزاع على قبول هذه الهدنة وتنفيذها فوراً ومن دون شروط مسبقة.

وحث مستشار الرئيس الأميركي المجتمع الدولي على زيادة المساهمات المالية لمساعدة (أوتشا) على الاضطلاع بدورها والاستجابة للوضع الإنساني المتدهور في السودان.