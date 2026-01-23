شكرا لقرائتكم خبر عن الإيثريوم يستقر لكنه يتكبد خسائر فادحة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة، بعدما أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) القوية في أستراليا إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يتجه إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وأظهرت بيانات صادرة عن S&P Global أن قطاع التصنيع في أستراليا واصل التوسع خلال يناير، وبوتيرة أسرع، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 52.4 نقطة، مرتفعًا من 51.6 نقطة في ديسمبر.

كما أظهر التقرير تحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 56.0 نقطة، مقارنة بـ51.1 نقطة قبل شهر، في حين صعد المؤشر المركب إلى 55.5 نقطة من 51.0 نقطة.

وتداولت الأسهم الآسيوية على ارتفاع، بعدما واصلت الأسهم الأمريكية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد التفاوض على اتفاق إطاري مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن اتفاق محتمل في المستقبل حول غرينلاند، غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه.

وحافظ الذهب على استقراره فوق مستوى 4,950 دولارًا للأوقية، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، في وقت واصل فيه مؤشر الدولار خسائره بعد أن سجل أكبر تراجع له في شهر خلال جلسة نيويورك.

وسجلت أسعار النفط مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبطت بنحو 2% يوم الخميس، وسط آمال بالتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا واستمرار المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي.

وخلال تداولات اليوم في آسيا، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.7136 مقابل اليورو، وإلى ما يقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.9451 مقابل الدولار الكندي، مقارنة بأسعار الإغلاق يوم أمس عند 1.7184 و0.9431 على التوالي. وإذا واصل الدولار الأسترالي اتجاهه الصعودي، فمن المرجح أن يواجه مستوى مقاومة قرب 1.66 مقابل اليورو و0.95 مقابل الدولار الكندي.

وأمام الدولار الأمريكي والين الياباني، صعد الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 0.6854، وإلى أعلى مستوى في عام ونصف العام عند 108.73، مقارنة بأسعار الإغلاق يوم الخميس عند 0.6481 و108.37 على التوالي. ومن المرجح أن يواجه الدولار الأسترالي مقاومة قرب مستوى 0.69 مقابل الدولار الأمريكي و110.00 مقابل الين الياباني.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 1.1597 مقابل الدولار النيوزيلندي، مقارنة بسعر الإغلاق يوم أمس عند 1.1541. وعلى الجانب الصعودي، يُنظر إلى مستوى 1.17 باعتباره مستوى المقاومة التالي للدولار الأسترالي.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير من الاقتصادات الأوروبية الكبرى والمملكة المتحدة خلال الجلسة الأوروبية.

وفي جلسة نيويورك، من المنتظر صدور بيانات مبيعات التجزئة في كندا لشهر نوفمبر، وبيانات مبيعات التصنيع لشهر ديسمبر، ومؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر يناير، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر يناير، والمؤشر القيادي لمجلس المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر، إلى جانب بيانات عدد منصات الحفر النفطية الصادرة عن شركة بيكر هيوز الأمريكية.