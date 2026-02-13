شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز وS&P 500 يغلقان على ارتفاع طفيف لكنهما يسجلان خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عقود فول الصويا الآجلة في شيكاغو يوم الجمعة متخلية عن مكاسبها السابقة والتي دفعتها لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين ونصف، مع تعزيز آمال استمرار الطلب من أكبر مشتري عالمي للفول الصويا ⁠الصين على الإمدادات الأمريكية الأسعار.

وقال محلل مقيم في شنغهاي، طلب عدم الكشف عن هويته: «أسعار فول الصويا وجدت دعمًا كبيرًا من الارتفاع الملحوظ في مبيعات الولايات المتحدة إلى الصين القارية». وأفادت تقارير لم تُحدد في صحيفة South China Morning Post بأن الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماعهم أوائل أبريل، قد يمددان فترة الهدنة التجارية بين البلدين لمدة تصل إلى عام.

وأشار المحللون إلى أن ديناميكيات العلاقات الأمريكية الصينية المتغيرة تجعل المتداولين حذرين من الاحتفاظ بالمراكز القصيرة في فول الصويا قبل عطلة نهاية الأسبوع الأمريكية الطويلة.

وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري عن العرض والطلب يوم الثلاثاء إن الصين «تدرس شراء المزيد من فول الصويا الأمريكي».

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين مبيعات تصدير جديدة بلغت 264,000 طن متري من فول الصويا الأمريكي إلى الصين. ومع ذلك، يظل المتداولون حذرين بشأن الطلب الإضافي نظرًا للمنافسة من أمريكا الجنوبية.

وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن الصين زادت هدفها لشراء فول الصويا الأمريكي.

المعروض العالمي يحد من الأسعار

في أمريكا الجنوبية، رفعت وكالة المحاصيل البرازيلية Conab تقديرات محصول فول الصويا إلى رقم قياسي قدره 177.98 مليون طن متري، ارتفاعًا من توقعاتها في يناير التي بلغت 176.12 مليون طن. وتعد البرازيل أكبر منتج ومصدر عالمي للفول الصويا.

كما رفعت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع تقديرات محصول البرازيل من فول الصويا إلى 180 مليون طن.

حركة القمح والذرة

كان القمح قد قفز إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر نتيجة عمليات الشراء بناءً على الرسوم البيانية والتغطية على المراكز القصيرة.

ويحتفظ صناديق السلع المُدارة بمراكز صافية قصيرة كبيرة في عقود القمح المستقبلية، ما يجعل السوق عرضة لارتفاعات التغطية على المراكز القصيرة، بينما يستمر وفرة الإمدادات العالمية في تثبيت الأسعار.

وقد دعم البيانات القوية للتصدير الأسبوعية الأسعار، حيث أبلغت وزارة الزراعة الأمريكية عن صافي مبيعات الذرة الأمريكية القديمة للأسبوع المنتهي في 5 فبراير عند 2,069,600 طن متري، متجاوزة توقعات السوق التي تراوحت بين 600,000 و1,500,000 طن.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.31 دولار للبوشل، وحققت الذرة مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.3%.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 11.33 دولار للبوشل، لكن سجلت الصويا مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.6% إلى 5.48 دولار للبوشل، وحقق القمح ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 4.3%.