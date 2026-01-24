الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وتسجل خسائر أسبوعية

ارتفعت عقود الصويا الآجلة في شيكاغو يوم الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية متواضعة، نتيجة تعزيز الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي، مما جعل الصويا الأمريكية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

وقفزت عقود القمح أيضًا لكنها سجلت تراجعا أسبوعيا طفيفا بسبب وفرة المعروض، على الرغم من قول شركة استشارية زراعية روسية إنها قد تخفض تقديرات إنتاج روسيا لعام 2026 إذا استمرت موجة البرد.

وقال توبين جوري، مؤسس شركة الاستشارات الزراعية Cornucopia:

"الريال البرازيلي الأقوى يضع نوعًا من 'الضغط على الميزان' بالنسبة لأسعار الولايات المتحدة."

وتعد البرازيل أكبر مصدر للصويا وأبرز منافس لصادرات الولايات المتحدة. وقد ارتفع الريال بنسبة 3.5% هذا الشهر مقابل الدولار، وصعد بشكل حاد هذا الأسبوع، مما جعل الصويا البرازيلية أكثر تكلفة على المشترين الأجانب مقارنة بالإمدادات الأمريكية.

وأضاف جوري: "أي تنافسية إضافية مفيدة، خصوصًا أن الولايات المتحدة تسعى لبيع المزيد من الصويا إلى وجهات غير الصين هذا الموسم."

ومن المتوقع أن تشحن البرازيل، أكبر منتج للصويا، كمية أقل مما كان متوقعًا في يناير، لكنها تعمل حاليًا على زيادة الإنتاج المتوقع ليكون حصادًا قياسيًا، مما أبقى أسعار CBOT قريبة من أدنى مستوياتها خلال الأربع سنوات الماضية في 2024.

وفي الوقت نفسه، تقدمت عمليات حصاد الصويا والذرة في الأرجنتين ببطء الأسبوع الماضي، بسبب هطول الأمطار الذي أعاق الحقول في مناطق الإنتاج الشمالية، وفقًا لغرفة تبادل الحبوب في بوينس آيرس.

ومن المتوقع أن تعزز الأمطار المتوقعة في البرازيل إنتاج الذرة، وفقًا لـ LSEG، بينما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة في الأرجنتين.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن عاصفة شتوية يجب أن تجلب رطوبة مفيدة لمحصول القمح في سهول جنوب الولايات المتحدة، لكن البرودة التي تتبعها قد تعرض القمح الشتوي للخطر في المناطق التي تفتقر إلى غطاء ثلجي عازل.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.6% إلى 4.30 دولار للبوشل، وسجلت الذرة خسائر أسبوعية بنحو 0.5%.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.3% إلى 10.67 دولار للبوشل لتحقق ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس أسبوعي.

القمح

وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 2.8% إلى 5.29 دولار للبوشل لكنها سجلت خسائر أسبوعية بحوالي 0.5%.