جناح إمارة القصيم بـ«واحة الأمن» يقدم عروضا حية تستحضر الموروث الشعبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد جناح إمارة منطقة القصيم (بواحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حضورا لافتا وإقبالا متزايدا من الزوار، في ظل ما يقدم من محتوى متنوع يعكس الموروث الثقافي للمنطقة.

ويبرز الجناح الفنون الشعبية التي تشتهر بها القصيم، من خلال العروض الحية، التي تجسد الهوية الثقافية والموروث الشعبي الأصيل، الذي يعبر عن عمق الإرث الثقافي للمنطقة.

ويأتي حضور الفنون الشعبية ضمن مشاركة إمارة المنطقة؛ بهدف إبراز الهوية الثقافية، وتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الوطني، وإثراء تجربة زوار المهرجان بمحتوى يعكس تنوع وغنى الثقافة السعودية، في إطار المشاركة الفاعلة للعمل على تعزيز الوعي بالموروث الوطني وتقديمه بأسلوب معاصر وجاذب.