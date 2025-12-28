شكرا لقرائتكم خبر "ليالي المحافظات" تستعرض التنوع السياحي والثقافي لمحافظة صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتضن مسرح مهرجان السفينة بمنطقة جازان، مشاركة محافظة صبيا في برنامج «ليالي المحافظات» التي تقام ضمن فعاليات موسم مهرجان جازان 2026، الذي يهدف إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي والطبيعي للمنطقة.

وشهدت الفعاليات حضور عدد كبير من الزوار لمشاهدة العروض الشعبية التي تمثل الموروث الشعبي بمنطقة جازان، وأقيمت عروض مسرحية وأنشطة تشكيلية، إضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال، مما أضفى طابعا احتفاليا واحتوائيا على الأجواء.

وتمثل «ليالي المحافظات» منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة حول تاريخ جازان ونمط الحياة التقليدية فيها، وتسليط الضوء على ما تتميز به كل محافظة من محافظات المنطقة من طبيعة خلابة وتراث غني، في دعوة مفتوحة للزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها للاستمتاع بأجواء المنطقة المعتدلة وفعالياتها المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الفئات.