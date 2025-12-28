قصف إسرائيلي على مختلف أنحاء غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، قصفاً جوياً ومدفعياً وبحرياً على مختلف أنحاء قطاع غزة، ضمن مناطق سيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن سلاح البحرية الإسرائيلي أطلق قذائفه ونيران رشاشاته في عرض بحر مدينة غزة، وذلك على بعد عشرات الأمتار من خيام النازحين ما أثار حالة من الخوف في صفوفهم.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء مختلفة من المنطقة الشرقية ضمن مناطق سيطرة الجيش وفق الاتفاق. فيما أطلقت مروحيات إسرائيلية نيرانها بشكل عشوائي صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة ذاتها. وفي جنوبي القطاع، شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات على أنحاء مختلفة شرقي مدينة خان يونس ضمن مناطق سيطرة الجيش. كما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة صوب مناطق غربي مدينة رفح، التي تقع بالكامل تحت سيطرته.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية تحليقها المكثف على ارتفاعات منخفضة في أجواء مختلف مناطق قطاع غزة.