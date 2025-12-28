شكرا لقرائتكم خبر مبادرة «عام الحرف اليدوية 2025» تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مبادرة «عام الحرف اليدوية 2025» - إحدى مبادرات وزارة الثقافة - في فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام في أرض «الصياهد» على بعد 120 كلم شمال شرق مدينة الرياض، وذلك من خلال جناح تعريفي يسلط الضوء على الحرف اليدوية بوصفها عنصرا أصيلا من عناصر الثقافة السعودية، وتجسيدا لإبداع الإنسان السعودي في الصناعات اليدوية عبر التاريخ.

ويقدم الجناح محتوى ثقافيا ثريا يعكس الامتداد التاريخي للحرف اليدوية وتنوعها في مختلف مناطق المملكة، والتي من بينها الحرف المتعلقة بالإبل مثل صناعة الشداد أو الخطام أو القلائد، حيث تبدأ تجربة الزائر بالاستقبال بالضيافة السعودية الأصيلة، ثم إرشاده إلى أقسام الجناح التي تضم لوحات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تبرز مكانة الحرف اليدوية، وأهدافَ مبادرة «عام الحرف اليدوية 2025»، إلى جانب عرض مرئي تعريفي يستعرض ثراء الحرف السعودية وتطورها عبر العصور.

ويضم الجناح منطقتين رئيسيتين، الأولى مخصصة للحرفيين والحرفيات، يقدم فيها عروض حية لممارسات الحرف اليدوية، بما يتيح للزوار التعرف على المهارات الحرفية وأساليب الإنتاج التقليدية، ويسهم في نقل المعرفة وتعزيز التواصل المباشر بين الحرفي والجمهور.

وتضم المنطقة الثانية منطقة للمعروضات الحرفية، تستعرض نماذج مختارة من المنتجات اليدوية، التي تعكس تنوع الحرف المرتبطة بالبيئات الثقافية المختلفة في المملكة.

وتأتي مشاركة مبادرة «عام الحرف اليدوية 2025» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ضمن جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز حضور الحرف اليدوية في الفعاليات والمناسبات الوطنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقيمتها الثقافية، ودعم الحرفيين وتمكينهم، وتعزيز استدامة القطاع الحرفي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حفظ التراث الوطني.