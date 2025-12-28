شكرا لقرائتكم خبر شركة وادي مكة للتقنية تستعرض منظومة الابتكار وريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت شركة وادي مكة للتقنية - الذراع الاستثماري لجامعة أم القرى - وكلاء الجامعات السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على منظومة الابتكار وريادة الأعمال التي تطورها الشركة، ودورها في تمكين الجامعات من تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى فرص استثمارية واعدة تسهم في التنمية الاقتصادية والمعرفية، وجرى استعراض نماذج من الشركات الناشئة الجامعية المحتضنة ضمن برنامج «حاضنة نمو»، وما تقدمه من حلول مبتكرة قائمة على المعرفة والتقنية.

وتناول اللقاء أهداف برنامج «حاضنة نمو»، الذي يعد إحدى المبادرات الرئيسة لشركة وادي مكة للتقنية في دعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو المشاريع من خلال توفير بيئة ريادية محفزة، وخدمات احتضان متكاملة، تشمل الإرشاد والتوجيه، وبناء القدرات، وربط الشركات بالخبراء والمستثمرين.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الاستثماري، ودعم الاقتصاد المعرفي، وتمكين الابتكار الجامعي من الوصول إلى الأسواق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الابتكار وريادة الأعمال وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة.