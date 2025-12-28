شكرا لقرائتكم خبر قوات أمن المنشآت تستعرض جهاز كشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية والغازات السامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت قوات أمن المنشآت لزوار جناحها في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 2025، جهاز كشف المواد المتفجرة والمواد الكيميائية والغازات السامة، الذي يعد أحد الأجهزة التقنية المتخصصة في مجال البحث والتفتيش، وذلك عن طريق أسلوب «المسحة» أو «الرذاذ» لتقفي أثر المادة وتحليل مكوناتها وتحديد نوعها ومعرفة استخداماتها.
ويتيح الجهاز للعاملين في الميدان الكشف عن المواد المتفجرة والمواد الكيميائية والغازات السامة بوقت قياسي، والإسهام في رفع وتعزيز الحماية.
ويجسد الجهاز مستوى التطور التقني لقوات أمن المنشآت لتعزيز قدراتها الميدانية ورفع كفاءة أعمال البحث والتفتيش والحماية في المواقع الواقعة ضمن مهام القوات.
