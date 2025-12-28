شكرا لقرائتكم خبر «ليالي المكتبات» تعزز إشعاعها الثقافي بتجارب تفاعلية تجمع الفن والقراءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت فعاليات «ليالي المكتبات» التي ينظمها بيت الثقافة في جازان حضورها الثقافي، بأمسية اتسعت فيها مساحات التفاعل بين الكتاب والفنون، وتحولت المكتبة إلى فضاء حي للاكتشاف والحوار والتجربة.

وشهد اليوم الثاني تنوعا في البرامج المقدمة، حيث استقبلت الأجنحة زوارها بأنشطة ممتدة طوال الوقت، شملت ركن التصوير والخط العربي والرسم التشكيلي، في تجربة بصرية أتاحت للزائر أن يكون شريكا في صناعة المحتوى الثقافي، فيما أسهمت أركان التبادل المعرفي في تحفيز القراءة عبر إتاحة عناوين مختارة، عكست ثراء المشهد المعرفي وتنوع اهتمامات القراء.

وفي مساحة الطفل، قدمت برامج تفاعلية صممت بعناية لتنمية الخيال وحب الكتاب لدى النشء، من خلال الكتابة الإبداعية والرسم على اللوحات وأنشطة القراءة المصورة، في مشهد عائلي جسد أحد أهداف «ليالي المكتبات» المتمثل في بناء علاقة مبكرة ومستدامة مع الكتاب.

وشمل اليوم الثاني برنامجا نوعيا جمع بين الأدب والموسيقى، حيث أقيمت فعالية «لو لم تكن هناك كتابة» في المكتبة الرئيسية، في قراءة تأملية لقيمة الكلمة وأثرها في تشكيل الوعي الإنساني.