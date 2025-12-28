شكرا لقرائتكم خبر جامعة أم القرى تنظم ورشة «تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة أم القرى، ورشة عمل: «تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب»، وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التكامل بين جهات منظومة التعليم والتدريب، بمشاركة عدد من القيادات ومنسوبي الجهات ذات العلاقة.

وثمن رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ما تحظى به منظومة التعليم من توجيهات واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ومتابعة وزير التعليم، مؤكدا أن هذه العناية كان لها أثر إيجابي في تعزيز الاستفادة من المبادرات وتطوير الأداء؛ بما يحقق الاستدامة، ويرفع جودة المخرجات.

بدوره أوضح المشرف العام على مشاريع كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي والتحول في مجلس شؤون الجامعات الدكتور عامر الزائدي، أن منظومة التعليم والتدريب تحرص على تحقيق كفاءة الإنفاق بما يضمن توجيه الميزانيات نحو ما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وبما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للقطاع، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق لـ20 تجربة ناجحة لكفاءة الإنفاق في الجامعات.

من جانبه استعرض مسؤول تمكين قطاع التعليم العالي بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس محمد الجاسر، مستهدفات كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم العالي والممكنات المتاحة لدعم فرق كفاءة الإنفاق في الجهات من خلال تطوير خطط كفاءة الأعمال؛ عبر رفع كفاءة تخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع جودة المخرجات، ويعزز دور قطاع التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية وفق أفضل الممارسات.