جامعة نجران تحقق إنجازا نوعيا في التقنية والابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة نجران إنجازا نوعيا في مجال الاستدامة والذكاء الاصطناعي، بحصولها على المركز الرابع في جائزة التميز ضمن منافسة «الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ وتحسين الموارد»، إضافة إلى فوزها بجائزة (LEAP-FAST) للابتكار بالذكاء الاصطناعي (2025)، المقدمة من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).

وتوج هذا التميز ضمن برنامج (LEAP-FAST) في نسخته الثانية، الذي ينظمه مركز «سيفال السعودية»، بالشراكة مع (UNITAR)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بمشاركة أكثر من 19 دولة، تمثل 31 جهة دولية، وإقليمية، ومحلية.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تطوير نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإشغال وترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية، والحد من هدر الموارد، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، في مكتبه، القائمين على هذا الإنجاز، مثمنا دورهم في الجهود البحثية، والتطبيقية التي أسهمت في تحقيقه.

وأشار الدكتور الخضيري إلى أن الجامعة مستمرة في توجهاتها الدعمة للبحوث العلمية، ودعم التقنية والابتكار، ومواكبة الأولويات الوطنية في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي، والإسهام في خدمة المجتمع، ورفع كفاءة استخدام الموارد.