«ليالي المكتبات».. فضاء للتبادل المعرفي والتفاعل المجتمعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «ليالي المكتبات» التي ينظمها بيت الثقافة بجازان، ضمن مبادرة ثقافية تهدف إلى تنشيط دور المكتبات بوصفها فضاءات حيوية للتبادل المعرفي والتفاعل المجتمعي، وبناء جسور ثقافية بين مكتبات القراء، في تجربة تمتد على مدى 3 أيام.

وشهد اليوم الأول من الفعاليات حضورا لافتا من العائلات والمهتمين بالقراءة والأنشطة الثقافية، حيث تنوعت البرامج المقدمة بين برامج تفاعلية وورش إبداعية وعروض فنية، استهدفت مختلف الفئات العمرية، وركزت على تعزيز العلاقة مع الكتاب بأساليب مبتكرة.

وتضمن البرنامج عددا من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها: ركن التصوير، ولقاء في دقيقة، وحكايات من مكتبات شخصية، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال، شملت الراوي الصغير، وحكايات ملونة، إضافة إلى أمسية فنية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتهدف «ليالي المكتبات» إلى إعادة تقديم المكتبة بوصفها مساحة ثقافية نابضة، تجمع بين القراءة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتسهم في ترسيخ ثقافة الكتاب، وفتح آفاق جديدة للتواصل الثقافي بين أفراد المجتمع.

وتتواصل فعاليات «ليالي المكتبات» في مكتبة جازان العامة خلال اليومين القادمين، بباقة من الأنشطة والورش المتنوعة، التي تعكس تنوع المشهد الثقافي، وتؤكد دور المكتبات كمراكز إشعاع معرفي واجتماعي.