بالصور- تمثال شمعيّ جديد لليدي ديانا في “فستان الانتقام” يُكشف في باريس بعد عقود على رحيلها

دبي - فريق التحرير: كُشِف في باريس، أمس الخميس عن تمثال شمعيّ جديد للأميرة الرّاحلة ديانا، مرتدية ما عُرف لاحقًا بـ”فستان الانتقام”، وذلك في متحف من أعرق متاحف الشّمع الأوروبيّة، بعد سنوات طويلة على وفاتها في المدينة نفسها.

وجاء تنفيذ التّمثال في متحف “غريفان” بعدما زار مدير المتحف لندن وشعر بخيبة أمل من النّسخة المعروضة في “مدام توسو”، فقرّر أن يكلّف بنحت نسخة خاصّة بباريس، وفق ما ذكره مسؤولو المتحف.

ويظهر التّمثال بالحجم الطّبيعيّ وعلى درجة كبيرة من الواقعيّة، مرتديةً فستانًا أسود قصيرًا، مكشوف الكتفَين وضيّق القَصّة، يشبه تمامًا الفستان الّذي ظهرت به ديانا في سهرة أقيمت في معرض “سيربانتاين” بلندن عام ١٩٩٤، في الليلة نفسها التي اعترف فيها الملك تشارلز الثّالث — وكان حينها وليًّا للعهد — بخيانته لزوجته مع كاميلا باركر بولز، الملكة الحاليّة.

وكان للكشف عن التّمثال في باريس دلالة خاصّة، إذ إن “ليدي دي” — كما لا يزال الفرنسيّون يطلقون عليها بمحبّة — توفيت في المدينة بعد حادث سير مأسويّ في نفق بالقرب من نهر السّين عام ١٩٩٧، وهو الحدث الذي رسّخ صورتها في الذّاكرة الباريسيّة؛ إذ لا تزال الزّهور والرّسائل تُترك في أماكن تُعدّ بمثابة memorial غير رسميّ لها.

وأشار مسؤولو المتحف إلى أنّ اختيار موعد الافتتاح جاء تزامنًا مع الذكرى الثّلاثين للمقابلة التّلفزيونيّة الشّهيرة الّتي أجرتها ديانا مع برنامج “بانوراما” على قناة BBC والّتي أحدثت صدمة كبيرة هزّت صورة العائلة الملكيّة آنذاك.

ولا يخلو المعرض من لمسات رمزيّة، إذ لاحظ بعض الزّوّار أنّ التّمثال وُضع بعيدًا عن تماثيل زوجها السّابق ووالدته الملكة الرّاحلة.

ويكتمل المشهد بانتعال ديانا حذاءً ذا كعب عالٍ، ووضعها عقدًا من اللؤلؤ وحقائبها الصّغيرة بين يديها. وقد تبنّى المتحف لقب “فستان الانتقام” الّذي أطلقته الصّحف الشّعبيّة على إطلالتها تلك.

وسيكون للرّاحلة ديانا جارة ملكية في القاعة نفسها، إذ وضع القيّمون تمثالها

إلى جانب تمثال ماري أنطوانيت — الملكة الفرنسيّة الشّهيرة الّتي توفّيت في باريس قبل قرون طويلة.