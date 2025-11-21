تصاعد وتيرة الحماس بتصريحات نارية في المؤتمر الصحفي لـ “The Ring IV” قبل المواجهات الحاسمة السبت المقبل

دبي - فريق التحرير: عقد في منطقة “بوليفارد سيتي” مساء يوم (الخميس) المؤتمر الصحفي الرسمي لعرض The Ring IV: Night of the Champions الذي يُعد واحدًا من أبرز فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، في ليلة شهدت حضورًا كثيفًا من الإعلام والجماهير وضيوف الحدث، وسط أجواء تصاعد فيها التوتر والحماس قبل الأمسية القتالية المرتقبة يوم غد (السبت) على أرض anb Arena.

وقدم المؤتمر صورة شاملة عن قوة البطاقة القتالية التي تتضمن أربعة نزالات عالمية، وثمانية مقاتلين غير مهزومين يتنافسون على مجموعة من الألقاب الكبرى في واحدة من أقوى بطاقات الملاكمة العالمية هذا العام.

وتضمن المؤتمر الحديث عن النزال الرئيسي الذي يجمع الأميركي ديفيد بنافيديز بالبريطاني أنتوني يارد، في مواجهة كبرى على طريق توحيد ألقاب وزن خفيف الثقيل (Light Heavyweight).

وأكد بنافيديز أنه يدخل المواجهة “بدون أي ضغط”، موضحًا أنه خاض أصعب معسكر تدريبي في حياته وأن هدفه في النزال هو “السيطرة الكاملة وتحقيق الفوز بأي طريقة ممكنة”. وأضاف: “إذا تحولت إلى حرب فسأحوّلها إلى حرب… لكنني قادم لتحقيق النصر، سواء بالضربة القاضية أو بقرار الحكام”.

من جانبه، ظهر أنتوني يارد بثقة كبيرة، مؤكدًا أن هذه المواجهة تمثل “أفضل نسخة” منه، وأن اتصاله الشخصي من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الإتحاد السعودي للملاكمة، لاختياره لهذا النزال جعله يشعر بأن “اللحظة قد حانت”. وأضاف: “واجهت كوفاليف وبيتر بيف لأنني لا أريد طريقًا سهلاً. الجميع قال لي لا تذهب… وذهبت. الآن أنا هنا من أجل مواجهة مقاتل بحجم بنافيديز. هذه فرصة لصناعة التاريخ، وأؤمن بأن أسلوبينا سيقود إلى مواجهة مليئة بالإثارة”. وفي وقت لاحق أوضح أنه لا يطلق توقعات، لكنه يؤمن بأن النزال سينتهي “بالضربة القاضية”.

وفي النزال الرئيس المشترك، شهد المؤتمر مواجهة كلامية مثيرة بين الأميركي ديفين هيني والبطل العالمي براين نورمان جونيور، الذي يدافع عن لقب WBO العالمي لوزن الويلتر. وأكد نورمان أنه “قادر على الفوز بأي طريقة”، قائلًا: “إذا أردته بالنقاط سأفعل، وإذا أردته بالضربة القاضية فسأفعل. نحن في حلبة، وليس بإمكانه الركض إلى الأبد”. ورد هيني بهدوء وثقة: “هذه ليست المرة الأولى لي… واجهت أبطالًا كبارًا، ولدينا خطة واضحة. سأستعيد لقب WBO وأعيده لبلدي وفريقي.”.

كما خطف المروج العالمي إيدي هيرن الأضواء بتصريحاته عن نجمه الأميركي جيسي “بام” رودريغيز، الذي يخوض نزالاً قوياً لتوحيد ألقاب WBA وWBC وWBO ولقب مجلة The Ring في وزن السوبر فلاي أمام الأرجنتيني فيرناندو “بوما” مارتينيز.

وأشاد هيرن بموهبة رودريغيز، مؤكدًا أنه “أحد أعظم مقاتلي الجيل الحالي”، بينما أشار إلى أن هذا النزال “هو الأهم في فئة الأوزان الخفيفة عالميًا هذا العام”.

بدوره، ظهر المروج البريطاني فرانك وارن ليدعم مقاتله الصاعد سام نوكس في نزاله على لقب WBO العالمي لوزن الخفيف الشاغر أمام الأميركي عبدالله ميسون، مؤكدًا أن نوكس “أحد أفضل المواهب البريطانية” وأن النزال سيكون “اشتباكًا ناريًا بين مقاتلين غير مهزومين”. فيما أكد ميسون أنه “جاهز للظهور الحقيقي” على الساحة العالمية، بينما لاقى الأميركي فيتو ميلنيكي جونيور ترحيبًا جماهيريًا واسعًا وهو يتحدث بثقة عن مواجهته مع صامويل مموماه قائلًا: “هذه فرصتي لأثبت أنني في مستوى مختلف”.

وفي ختام المؤتمر، اعتلى النجوم منصة المواجهة ليقفوا وجهاً لوجه في مواجهة تقليدية شديدة التوتر، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي التقطت الصور ورددت هتافات التشجيع قبل لحظات الحسم الحقيقية في ليلة الأبطال