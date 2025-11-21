بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدات في جنوب لبنان بعد تحذيرها

القاهرة - كتب محمد نسيم - هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، بلدتي شحور ودير كيفا بجنوبي لبنان وذلك بعد ساعة على توجيه إنذار يطالب سكان مناطق بالإخلاء، قبل بدء شن غارات.

وأعلن الجيش في بيان أنه بدأ بشن هجوم على بنى تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان.

وقبل ذلك، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا لسكان بلدتي دير كيفا وشحور في جنوبي لبنان، بالإخلاء قبل بدء شن غارات بزعم أنه يريد استهداف مواقع يستخدمها عناصر حزب الله.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 11 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيري جنوبي لبنان صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقا أنه اغتال عنصرا في حزب الله في بلدة الطيري بجنوبي لبنان. وزعم الجيش أن المُستهدف كان يعمل على ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة.

المصدر : عرب 48