ألمانيا تدعو إسرائيل لوقف مشروع E1 الاستيطاني

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الجمعة، إسرائيل، إلى وقف مشروع (E1) الاستعماري، محذرة من أن المشروع "ينذر بزيادة الاضطرابات في الضفة الغربية والمنطقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي للحكومة، إنه "لا بد من الإشارة إلى أن خطط إقامة مشروع E1الاستعماري، هي جزء من تكثيف شامل لسياسة الاستعمار في الضفة الغربية، وهو ما لاحظناه في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن المشروع ينذر "بزيادة الاضطرابات لأنه سيزيد القيود على تنقلات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية" وسيقوض فرص حل الدولتين".

المصدر : وكالة وفا