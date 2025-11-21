شكرًا عميقًا لسفير دولة تركيا بالسودان الذي سطّر كلمات معبرة بحق السودان الأرض والتاريخ ليقول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن حضارة السودان الأصيلة سابقة لتاريخ أمريكا المصنوعة!!
■ أن يكون رئيس أقوى دولة في العالم جاهلًا بما يحدث في السودان فهذه منقصة في حقه ولا تخصم ذرة من تراب السودان وأرضه الطاهرة..
■ حقًّا.. هذا زمن التفاهة.. أن يجهل أحد الرؤساء في العالم تاريخ وحضارة السودان..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر أن يكون رئيس أقوى دولة في العالم جاهلًا بما يحدث في السودان فهذه منقصة في حقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.