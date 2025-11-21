شكرًا عميقًا لسفير دولة تركيا بالسودان الذي سطّر كلمات معبرة بحق السودان الأرض والتاريخ ليقول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إن حضارة السودان الأصيلة سابقة لتاريخ أمريكا المصنوعة!!

■ أن يكون رئيس أقوى دولة في العالم جاهلًا بما يحدث في السودان فهذه منقصة في حقه ولا تخصم ذرة من تراب السودان وأرضه الطاهرة..

■ حقًّا.. هذا زمن التفاهة.. أن يجهل أحد الرؤساء في العالم تاريخ وحضارة السودان..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد