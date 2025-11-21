تكنولوجيا: عروض Roborock للجمعة البيضاء: تجربة تنظيف بتقنية متطورة واستمتع بأكبر خصم في العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حان الوقت هذا الجمعة البيضاء لإحداث ثورة في تجربة منزلك! Roborock، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التنظيف الذكي، والمعروفة بتقنياتها المتميزة في الملاحة بالليزر وشفط الأتربة القوية ومحطات الخدمة الآلية الكاملة، تقدم الآن أكبر خصومات العام في الشرق الأوسط. خصم يصل إلى 42% على العديد من الموديلات flagships لمساعدتك على تبني حياة نظيفة بدون عناء.

القوة الشاملة: Roborock Q10 VF+ — 7 أسابيع حقًا بدون صيانة

مصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن الراحة القصوى. قوة شفط هائلة تبلغ 10,000 باسكال تزيل الأوساخ من أعماق السجاد والشقوق، مدمجة مع نظام VibraRise 2.0 للتنظيف بالاهتزاز الصوتي، الذي يعمل بتردد 3000 مرة في الدقيقة للتخلص من البقع العنيدة. جوهر جاذبيته يكمن في محطة الخدمة الآلية الكاملة: كيس الأتربة سعة 2.7 لتر يضمن لك حتى 7 أسابيع بدون إفراغ يدوي للأتربة، مما يجعلك تنسى هموم التنظيف تقريبًا.

رابط العرض: [سعر مفاجأة الجمعة البيضاء: 999 ريال سعودي]

المبتدئ المتميز بقيمة رائعة: Roborock Q10 VF — تقنية أساسية، تجربة ميسورة

وريث نفس النواة القوية لـ VF+ — قوة شفط 10,000 باسكال ونظام VibraRise 2.0 للتنظيف بالاهتزاز، مع توفير كامل لتقنية التعرف على السجاد والتشغيل الآلي المضاد للتشابك. على الرغم من عدم وجود محطة خدمة آلية لجمع الأتربة، إلا أن أداء الكنس والمسح المتميز يجعله الخيار الأمثل للمبتدئين لتجربة تقنية Roborock المتطورة.

رابط العرض: [سعر مفاجأة الجمعة البيضاء: 759 ريال سعودي]

الأقل سماكة والأكثر تطورًا: Roborock Saros 10 — مدبر منزلي ذكي، نظافة شاملة بدون زوايا ميتة

الخيار المفضل لأولئك الذين يبحثون عن النظافة المطلقة. تصميم نحيف بسمك 7.98 سم يمكنه الوصول إلى المساحات الضيقة والمنخفضة المختلفة، ليودع الزوايا الميتة إلى الأبد. قوة شفط إعصارية تبلغ 22,000 باسكال مدمجة مع نظام التنظيف بالاهتزاز الصوتي بالماء الساخن، تزيل على الفور البقع العنيدة مثل صلصة الصويا المجففة. تقوم محطة الخدمة أيضًا بتوزيع سائل التنظيف تلقائيًا وتنظيم درجة حرارة الماء ذكيًا، لتحقيق تنظيف آلي كامل حقيقي بدون تدخل.

رابط العرض: [السعر الأصلي 5999 ريال سعودي، سعر العرض الخاص للجمعة البيضاء 4299 ريال سعودي (توفير 1700 ريال سعودي)

مفضل المساحات الواسعة: Roborock Qrevo 5AE — كنس ومسح فعال، رعاية حيوانات أليفة بدون هموم

مطور خصيصًا للمساحات متوسطة وكبيرة الحجم والعائلات التي لديها حيوانات أليفة. قوة شفط كبيرة تبلغ 12,000 باسكال تعمل جنبًا إلى جنب مع فرش المسح الدوارة المزدوجة، لتحقيق تنظيف حاذي للحواف، مع رفع تلقائي عند مواجهة السجاد. تضمن الملاحة بتقنية LiDAR وتقنية Reactive Tech لتجنب العوائق تغطية فعالة للمنزل بأكمله. توفر محطة الخدمة خدمة شاملة: جمع الأتربة الآلي، وغسل وتجفيف قطع المسح، مما يجعل الصيانة سهلة.

رابط العرض:[السعر الأصلي 2999 ريال سعودي، السعر محدود الوقت 1879 ريال سعودي]

نجم مقاومة التشابك: Roborock Q7 TF+ — الحل الأمثل للمساحات الصغيرة والمتوسطة وشعر الحيوانات الأليفة

مزيج مثالي من القيمة والموثوقية. نظام قوة شفط 10,000 باسكال ونظام VibraRise 2.0 يتعاملان بسهولة مع متطلبات التنظيف اليومية. فرشاة الرئيسية الخاصة المقاومة للتشابك تحل مشكلة شعر الحيوانات الأليفة والشعر الطويل بشكل كامل. مزود بمحطة خدمة لجمع الأتربة، مما يقلل بشكل كبير من وتيرة التنظيف اليدوي.

رابط العرض: [السعر الأصلي 1419 ريال سعودي، السعر محدود الوقت 899 ريال سعودي (توفير 520 ريال سعودي)]

محارب فضلات السوائل: ممسحة Roborock F25 RT — شفط، مسح، غسل في خطوة واحدة

متخصصة في معالجة مشاكل انسكابات المطبخ ومياه الحمام وغيرها من فضلات السوائل. قوة شفط 20,000 باسكال مع اسطوانة دوارة عالية السرعة 450 دورة في الدقيقة، تحقق الشفط والمسح والغسل في وقت واحد، مع التنظيف الذاتي الفوري. تصميم ملاصق للحواف من الجانبين ومسطح بزاوية 180°، يسمح بالتنظيف في الزوايا الضيقة بدون أي زوايا ميتة. توفر محطة الخدمة غسل الفرشاطات بماء ساخن بدرجة 75 مئوية وتجفيف هواء ساخن بدرجة 90 مئوية، مما يمنع التلوث الثانوي.

رابط العرض: [السعر الأصلي 1299 ريال سعودي، السعر محدود الوقت 899 ريال سعودي (توفير 400 ريال سعودي)]

خاتمة: اختيار حكيم، حياة متجددة

من الطرازات flagships كاملة الآلية إلى الطرازات ذات القيمة الممتازة، تشكيلة Roborock للجمعة البيضاء تلبي كل التوقعات. تقنيتها الرائدة وجودتها الموثوقة قد اكتسبتا ثقة عالمية، وعروض التخفيض هذه نادرة حقًا. ننصحك بالتصرف فورًا، واغتنام الفرصة، واترك Roborock تفتح لك فصلًا جديدًا من النظافة الذكية!