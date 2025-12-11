تكنولوجيا: انطلاق نهائيات بطولة FIFAe 25 في الرياض بالتعاون مع webook.com

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية – 11 ديسمبر 2025: تستضيف قاعة “سيف أرينا” في الرياض نهائيات بطولة FIFAe 25، أبرز فعاليات رياضة كرة القدم الإلكترونية، حيث تجتمع أهم المنتخبات الوطنية العالمية خلال الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر للتنافس في مسابقات ألعاب Rocket League وeFootball™ Console وeFootball™ Mobile في واحدة من أكثر منافسات الرياضات الإلكترونية إثارةً لهذا العام. وتفتح الفعالية أبوابها أمام عشاق هذه الرياضة في 13 و17 و19 ديسمبر، وتتوفر التذاكر حصرياً عبر موقع webook.com، الراعي الرسمي لبطولة FIFAe والشريك الحصري للوصول الجماهيري.

وبعد أشهر من التصفيات التي شاركت فيها أكثر من 94 دولة، تصل الفرق إلى الرياض بطموح كبير وزخم تنافسي مرتفع ورغبة واضحة في حصد هذا اللقب العالمي القيم في واحدة من أكبر منصات الرياضات الإلكترونية عالمياً. وتبشّر الفعالية بتجربة حماسية داخل القاعة، تتضمن مباريات استعراضية لصُنّاع المحتوى، وفرصة لقاء أشهر اللاعبين ومشاهير التواصل الاجتماعي، وتجارب تفاعلية مع الشركاء، وعروضاً موسيقية، وفقرات ترفيهية غامرة مصممة لتقديم تجربة تمزج بين الحضور الحي والأجواء المفعمة بالحماس.

حقبة جديدة لـ FIFAe في المملكة العربية السعودية

ستشكل نهائيات FIFAe25 محطة مهمة لكلٍّ من FIFAe والمملكة العربية السعودية، إذ تساهم بتعزيز الدور المتنامي للمملكة في الرياضات الإلكترونية عالمياً. وفي ضوء التوقعات بأن يصل عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية إلى أكثر من (640) مليون مشاهد بحلول عام 2026، وارتفاع مساهمة قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية إلى 13.3 مليار دولار بحلول 2030، تمضي المملكة بخطىً واثقة لتصبح واحدةً من أبرز القوى المؤثرة في مجال الألعاب الإلكترونية التنافسية والفعاليات الرقمية من الجيل التالي.

ستشارك المملكة العربية السعودية في البطولات الثلاث جميعها، وتشمل مشاركتها الثلاثي المتوَّج بلقب بطولة العالم في Rocket League، والذين يعودون للدفاع عن لقبهم على أرضهم وبين جماهيرهم. وسيشهد الجمهور لحظات حاسمة في مسيرة اللاعبين، حيث يتنافس نجوم عالميون وإقليميون على أكبر المنصات الدولية.

وفي إطار حديثه عن أهمية هذه الفعالية، قال كريستيان فولك، مدير قسم FIFA المعني بكرة القدم الإلكترونية والألعاب: “نشهد حماساً استثنائياً بالفعل تجاه الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهو مدفوع برؤية طموحة ومجتمع نشط من اللاعبين والمشجعين المتحمسين. ومن خلال تعاوننا مع موقع webook.com، نسعى إلى تحويل نهائيات FIFAe إلى منصة تُجسّد حقبة جديدة وجريئة في عالم الترفيه الرياضي الإلكتروني لكرة القدم”.

التذاكر متوفرة حصرياً عبر موقع webook.com

تتوفر جميع تذاكر الأيام العامّة لنهائيات FIFAe25 حصريّاً عبر webook.com، المنصة السعودية المعتمدة للترفيه والتجارب والتي تتميز بسرعة وكفاءة عالية في إدارة ومعالجة وبيع التذاكر. وبفضل بنيته التقنية المتقدمة القادرة على استيعاب الطلبات الضخمة خلال دقائق معدودة، يضمن webook.com للجماهير تجربة سلسة وموثوقة من لحظة استكشاف الفعالية حتى دخول الموقع.

وبهذه المناسبة، قال نديم بخش، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لـ webook.com: “تعد شراكتنا مع FIFAe في هذا الحدث العالمي إنجازاً استثنائياً نفخر به في webook.com والمملكة. فبالإضافة إلى خدمة التذاكر التي نقدمها، ندعم أيضاً تجربة رياضات إلكترونية عالمية المستوى في الرياض، ونساهم في نمو منظومة رقمية نابضة بالحياة وتواكب المستقبل“.

مواعيد الفعاليات في الأيام العامة

13 ديسمبر – كأس العالم FIFAe لمنافسات eFootball™

1:30 ظهراً: فتح الأبواب

3:30 عصراً: نهائي منافسة eFootball™ Mobile

4:30 عصراً: مباريات استعراضية، فعاليات ترفيهية، ولقاءات مع اللاعبين والمشاهير

6:30 مساءً: نهائي منافسة eFootball™ Console

17 ديسمبر – كأس العالم FIFAe لمنافسات Rocket League (دور ربع النهائي)

3:30 عصراً: فتح الأبواب

5:30 مساءً، 7:15 مساءً، 9:00 مساءً، 10:45 مساءً: مباريات دور ربع النهائي

19 ديسمبر – كأس العالم FIFAe لمنافسات Rocket League (النهائيات)

3:00 عصراً: فتح الأبواب

4:30 عصراً: المنافسة الأولى لنصف النهائي

6:15 مساءً: المنافسة الثانية لنصف النهائي

8:30 مساءً: المباراة النهائية

يمكن لعشاق الرياضات الإلكترونية حول العالم متابعة المنافسات عبر FIFA.GG وTwitch وYouTube والبث المشترك العالمي. أمّا التجربة المثلى، فيخوضها أولئك الذين يحضرون الفعالية مباشرة في الرياض.