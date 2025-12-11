تكنولوجيا: لينوفو تُطلق برنامج “استدام” لتطوير المواهب وتدريب الخريجين السعوديين في مجال التصنيع الذكي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة آلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 ديسمبر: أطلقت شركة لينوفو، بالتعاون مع شركة آلات وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامجاً جديداً لتطوير المواهب في المملكة العربية السعودية (استدام). ويهدف البرنامج إلى انتساب 100 خريج سعودي للعمل في مصنع لينوفو بالرياض بالإضافة إلى مواقع أخرى حول العالم، وذلك لاكتساب الخبرة العملية المتقدمة التي تجمع بين التدريب النظري والعملي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتصنيع، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي المتطور في المملكة. وتدعم هذه المبادرة بشكل مباشر أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال النمو الصناعي وتنمية المواهب المحلية.

يهدف هذا التركيز على تمكين المواهب السعودية الشابة إلى تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة فرص العمل المحلية وبناء قطاع صناعي مستدام قائم على المعرفة. ويُجسّد التزام لينوفو برعاية المواهب السعودية وتوسيع القدرات التصنيعية المحلية، شراكتها طويلة الأمد مع المملكة ودورها في تشكيل بيئة صناعية نشطة ومبتكرة وتنافسية.

قال لورانس يو، رئيس المقر الإقليمي لشركة لينوفو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “تتسم رؤية المملكة العربية السعودية للتحول الصناعي بالطموح، وتفخر لينوفو بأن تكون شريكاً في هذه المسيرة المستقبلية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالاستثمار في أثمن موارد المملكة، ألا وهم كوادرها البشرية. وسيوفر برنامج استدام للمواهب السعودية مهارات ذات معايير عالمية وسيعزز الابتكار المحلي ويوفر فرصاً وظيفية مُجزية لجميع المشاركين. وسنبني معاً أسس قطاع صناعيّ مزدهر وندعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال النمو المستدام وتطوير القدرات المحلية”.

سيُموّل البرنامج من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وستتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف عليه وتوجيهه استراتيجياً. وعملت شركة لينوفو على تطوير البرنامج للتدريب من خلال الموارد التقنية والدعم التشغيلي، بينما ستساهم شركة آلات بصفتها الشريك الاستراتيجي لشركة لينوفو، في دعم استمرارية البرنامج وخلق جهود مستمرة لتمكين المواهب السعودية ضمن مبادرة تنمية القدرات البشرية في التصنيع المتقدم.

وخلال فترة تدريبهم التي تمتد لأربعة أشهر، سيتناوب الخريجون على أدوار رئيسية في سلسلة التوريد العالمية لشركة لينوفو، مكتسبين خبرة عملية في مجالات الهندسية ضمن نطاق الإنتاج والتشغيل, ومراقبة الجودة والعمليات الرقمية. وتمتد سلسلة توريد لينوفو على أكثر من 30 موقعاً تصنيعياً في 10 أسواق بمناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، واحتلت مؤخراً المرتبة الثامنة في تصنيف غارتنر العالمي لسلاسل التوريد، مما يُبرز ريادة لينوفو في التميز التشغيلي. وصُمم المنهج الدراسي ليلبي المعايير الدولية، ويشمل كلاً من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية في مرافق لينوفو الإقليمية والعالمية.

تتماشى هذه المبادرة مع استثمارات لينوفو المستمرة في المملكة العربية السعودية، مثل إنشاء قاعدة تصنيع جديدة في الرياض وتأسيس المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الرياض وتطوير مرافق البحث والتطوير ومساحة عرض رئيسية ومركز خدمة عملاء لكبار الشخصيات. ويهدف البرنامج إلى بناء جيل من الكفاءات السعودية المتميزة التي ستساهم في تعزيز النمو الصناعي بالمملكة ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.