تكنولوجيا: Xiaomi Tag يستعد لمنافسة Apple AirTag وMoto Tag

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لشائعات جديدة من الصين، تعمل شاومي على إطلاق جهاز تعقب جديد باسم Xiaomi Tag. وكما يوحي الاسم، سيُعد هذا الجهاز منافسًا مباشرًا لكل من Apple AirTag و Moto Tag.

ويُتوقع أن تكشف شاومي عن الجهاز رسميًا في 26 ديسمبر بالصين، بالتزامن مع إطلاق Xiaomi 17 Ultra. أما فيما يخص الإطلاق الدولي، فلا توجد معلومات مؤكدة بعد، لكن هناك توقعات وآمال كبيرة في وصوله إلى الأسواق العالمية.

ويقال إن Xiaomi Tag سيدعم تقنية UWB مثل AirTag، وسيعمل مع شبكة Google Find My Device لتعقب العناصر المفقودة بسهولة. ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من 25 دولارًا في الصين على الأقل، ما يجعله خيارًا منافسًا بأسعار مناسبة.

المصدر