تكنولوجيا: هاتف Honor Magic8 Pro يصل رسميًا إلى الشرق الأوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل Honor Magic8 Pro انتشاره العالمي بعد ظهوره الأول في ماليزيا الشهر الماضي، إذ أصبح الهاتف متاحًا الآن في دبي وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن للمستخدمين في الإمارات بدء الحجز المسبق للهاتف من متجر Honor الرسمي والمتاجر الإلكترونية الأخرى، مع توفر خيارين للتخزين: 12GB/512GB و16GB/1TB.

ويحصل العملاء الذين يطلبون الهاتف مسبقًا على هدايا مجانية بقيمة 2299 درهمًا إماراتيًا، تشمل ساعة Honor Watch5 Ultra وتجربة مجانية لمدة 3 أشهر لخدمة Google AI Pro بالإضافة إلى خدمة حماية Honor VIP Care+ لمدة 12 شهرًا ضد التلف. وينتهي الحجز المسبق في 18 ديسمبر.

وفي الإمارات، يأتي Honor Magic8 Pro بسعر 3999 درهمًا لنسخة 12GB/512GB و4699 درهمًا لنسخة 16GB/1TB. ويتوفر الهاتف باللونين الذهبي والأسود، بينما تُطرح النسخة الأصغر سعة أيضًا بلون سماوي.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع شاشة LPTO رباعية الانحناء مقاس 6.71 بوصة. كما يضم نظام كاميرات ثلاثيًا بالخلف، يتصدره مستشعر تليفوتو بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. وفي الأمام، يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد لتأمين بصمة الوجه.

ويحمل Magic8 Pro بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 80 واط. وتشمل المواصفات الأخرى مستشعر بصمة فوق صوتي، وتصنيف IP69K، ومكبرات صوت ستيريو، ودعم Wi-Fi 7 وتقنية 5.5G وNFC.

المصدر